Segunda fase en Torrijos

El Palacio de Congresos de la calle Torrijos estará al 100% en dos años, toda vez que la Junta de Andalucía comenzará en unos días los trabajos de la segunda fase de reforma del histórico edificio. No obstante, lo que es una buena noticia para la ciudad se ha visto envuelta en cierta polémica. Así, a los empresarios no les ha gustado que sea una empresa pública -Tragsa- la que ejecute el proyecto directamente. A ello se suma el malestar de la concesionaria de palacio por la no concesión de los salones de la Filmoteca para actividades. Al final, la situación parece que está apaciguada, pero no resuelta. Habrá más.