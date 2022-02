Sangre, arena y estiércol

Entra enmascarada por la derecha de la pantalla, desenfocada tras las cabezas de los reporteros gráficos calvos y canosos que apuntan y disparan. Ella, tras el atril, baja la mirada, toca los papeles y el micro, alza la vista y posa enmascarada, se vuelve y de espaldas al respetable se retira la higiénica para, a la media vuelta, clavar la mirada en el fotógrafo que tiene enfrente, el más calvo y más canoso, que aguanta el tipo, apunta y dispara. Tiene para todos, a diestra y siniestra, al fondo de la sala y a los que tiene enfrente a menos de un metro, se gusta y torea con los ojos al natural, repite tanda y acaba clavándola de nuevo al que tenía enfrente, más calvo y más canoso que postrado ahora abajo a su derecha sigue aguantando el tipo, apuntando y disparando. Blanca por fuera y negra por dentro se le marcan los hoyuelos en una sonrisa al fondo de la sala, suspira, baja la mirada, se traga el sapo, toca el micro y con dos puntos más de brillo en los ojos empieza a hablar, bueno, a leer.

El sistema de señales de IDA es demoledor y el discurso de MAR es una navaja de Albacete de a palmo con las cachas de cuerno en la mano de la presidenta, que no titubea y deja al de Harvard y al de los huesecillos con las tripas en un canasto. Inaudito. El mejor espectáculo del mundo, mejor que el circo, mejor que el cine, más allá del teatro, sólo superado por los toros, que no son un espectáculo, es un arte donde la sangre es de verdad y las vidas que se juegan y se pierden no resucitan en el Senado ni en Europa.

Al final va a resultar que la tonta era la lista y que los listos eran dos tontos muy tontos, porque hay que ser muy tonto para seguir montando gestapillos sabiendo lo pequeño que es el pequeño Madrid. Esas cosas no se hacen, y si se hacen hay que ser muy tonto para encargárselas a uno más tonto que tú y que está ahí precisamente porque lo has puesto ahí por eso, por ser aún más tonto, algo que pudiera parecer inverosímil pero que siempre supera cualquier elucubración que podamos hacer.

Dicen que si contrato, que si mordida, que vaya suicidio, que menudo marrón se va a comer la presidenta. Abandonen toda esperanza: no va a pasar nada a la presidenta por el tema de las mascarillas a seis pavos adjudicadas sin concurso a una empresa de un amigo de la que se supone que su hermano cobró una cometa del veinte. Nada. Niente. Nothing. Porque se hizo lo que se podía hacer, abrieron el grifo y adjudicaron todos lo que les dio la gana a quién mejor les satisfizo. Sangre, arena y estiércol. Españita.