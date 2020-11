Cuando les escucho lo de salvar la Navidad se me van las manos al cuerno de chivo que no tengo y se me vienen a las teclas que es lo que tengo más cerca y eso nos salva. ¿Qué demonios significa salvar la Navidad? ¿Permitir ahora que se cierran las escuelas las aglomeraciones en otros sectores, a sabiendas de que su efecto negativo se va a diluir un par de semanas en el frenazo del contagio que van a producir las vacaciones escolares? ¿Salvar la Navidad quiere decir salvar la economía, o es que tienen sus cuentas hechas en forma de medallón de ternera en la solapa? ¿Piensa esta gente en nosotros cuando dice estas cosas, o sólo piensan en mantener la tensión en el mercado de los votos tirándose unos a otros lo que sea, sin importar si son argumentos, mentiras, leyes, decretos, enmiendas, demandas, vidas humanas que se podrían salvar o cadáveres que ya no tienen remedio?

¿Salvar la Navidad se refiere a excitar al máximo consumo interno generando cierta euforia con la información sobre las vacunas, no establecer prohibiciones claras, y culpar a la población de lo que todos sabemos que va a pasar en la tercera y la cuarta semanas de enero, cuando confluyan el pico de contagios navideños con la transmisión descontrolada del virus en el entorno escolar? ¿Qué Navidad van a salvar? ¿La del mensaje del Rey? ¿La de miles de jornaleros que están estos días con mascarilla pasando frío en el fango sacándole a palos el fruto a trescientos millones de olivos que hay que coger uno a uno? ¿La de las gentes que cruzan el mar en invierno? ¿La de las enfermeras de las UCI que llevan meses y meses volviendo a casa sabiendo que gran parte de los pacientes que han dejado intubados estarán en una bolsa en el siguiente turno? ¿La de las abuelas, que llevan meses encerradas sin poder abrazar a sus nietos, aguantándose las ganas de estar todos juntos a sabiendas de que la última vez que puede estar en pasado si la cosa se tuerce? ¿La de las profesoras, que llevan un trimestre dando clase hacinadas y sin recibir ni un maldito equipo de protección individual homologado por parte de la Consejería?

¿La de los adolescentes responsables, que van del instituto a casa y de casa al instituto y salen un rato al parque el fin de semana cumpliendo todas las restricciones para que encima les echen la culpa de todo? ¿La de los niños que preguntan si los Reyes Magos se pueden contagiar de coronavirus? ¿Qué Navidad van a salvar? ¿Qué demonios significa salvar la Navidad? ¿Por qué no hablan claro de una vez? Salvamuebles.