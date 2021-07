Saludo pandémico y empleo

Desde que el letal bicho -que llamamos coronavirus- hiciera acto de su indeseable presencia entre los terrícolas (sin que, hoy por hoy, sepamos por conducto quien o a través de qué llegó); es lo cierto que los efectos del mismo no han podido resultar más nefastos entre los humanoides, sus víctimas, que por este mundo pululamos. Obviamente, los peor parados son todas aquellas personas que, lamentablemente, han pasado a mejor vida.

Pero, quienes tuvimos -o estamos teniendo- la suerte de poder contarlo no podemos evitar, sin embargo, las múltiples limitaciones que la pandemia implica y que suponen un cambio rotundo en nuestras habituales formas de convivencia.

Muchos y de variado linaje resultan los cambios que la pandemia nos viene imponiendo. Por citar un ejemplo ilustrativo, el saludo. En él, distinguimos dos supuestos:

El saludo efectuado por persona como sujeto actor o activo. En su caso, podría hacer uso de distintas formas: Apretón de manos, abrazo, beso en la mejilla…

Todas estas formas han pasado a mejor vida: Por mor del… "bicho" en cuestión han quedado reducidas, con frecuencia, a una simple expresión de afecto, sin contactos físicos. En estos supuestos, el "saludo" desempeña una pluralidad de funciones, expresamente consignadas por la Academia. Pero, en todas ellas, el único beneficiario -o perjudicado- es el propio sujeto activo o actor del saludo: El que saluda.

Pero no sucede así en todo caso: Cuando un demandante de empleo acude a una entrevista con la esperanza de ser elegido para un puesto de trabajo, ha de cuidar en extremo la forma de saludar. Porque, aunque en el acontecer diario no se tenga en cuenta, es lo cierto que el… "saludo" tiene sus reglas. En consecuencia, el demandante de empleo puede -y debe- utilizarlos como un recurso más en la búsqueda de empleo. Teniendo en cuenta que la persona que efectúa el saludo no resultará la única que saldrá beneficiada -o perjudicada- por la acción de saludar: El entrevistador -sujeto pasivo en este supuesto- seguramente estará tomando buena nota de todas y cada una de las formas utilizadas por el entrevistado a la hora de elegir el aspirante que considera más apropiado.