Residencias: justificada preocupación

El autor de esta publicación debe reconocer -y reconoce- no ser, precisamente, un modelo de virtudes. Sí suponemos, o somos de la… "opinión" -que se dice en términos bíblicos- de que "… es justo y necesario, es nuestro deber y salvación…" el cumplir -y hacer cumplir por quien corresponda- las normas que el actual "estado de alarma" implica, con una finalidad: Evitar la propagación y procurar la eliminación del coronavirus.

No puede, el autor de esta "opinión", dar fe del origen etimológico del dicho término. Entre otras razones, porque el diccionario oficial tampoco lo incluye en su amplio repertorio de acepciones.

Pero, sí podemos dejar cumplida constancia del temor que la pandemia (y otras causas ajenas a la misma) está causando en la opinión pública. Un… "temor" que reputamos inevitable en ocasiones; pero fruto de la provocación causada por la desafortunada intervención de algunos responsables de la cosa pública. Trataremos de ilustrar nuestro aserto. Para ello copiamos, literalmente, parte de las declaraciones de la Ministra de Defensa que, entre otras… lindezas, dijo: "el Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes".

A juicio del autor de esta crítica, las transcritas declaraciones sólo pueden ser fruto de una de las siguientes causas: O ignorancia o mala fe. Descartamos la "ignorancia". Por las razones siguientes: La ministra atribuye a las Residencias una situación de… "abandono" de los residentes… "mayores" "cuando no muertos en sus camas". Por su condición de Ministra y juez, la susodicha no puede ignorar: Que el… "abandono" que atribuye implica un comportamiento susceptible de reproche penal. Pero esta conducta solo resulta imputable mediante sentencia firme. No en los medios de comunicación.

Por otra parte, hasta un estudiante de primero de Derecho sabe que "la imposibilidad de su observancia hace nula la obligación" (impossibilium nulla obligatio est. Celso: Digesto 50, 17, 185). La sepultura de los "muertos" corresponde a unos servicios funerarios que, colapsados, cumplen su función. No infringen norma alguna haciendo lo que pueden.

Pero, quien, como la Ministra, provoca alarma social con sus declaraciones, solo merece los reproches penales "implacables y contundentes" que dice va aplicar… a otros.