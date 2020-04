Repóquer de reyes

Un rey de cada palo más el joker no es la jugada perfecta, pero bien nos vale para esta mano de reflexión imperfecta sobre la soberanía que estamos dando para cuando salgamos de la excepcionalidad, si es que salimos. La tensión a la que están siendo sometidas las democracias liberales es la mayor que hemos visto en los últimos cien años, y la normalidad a la que salgamos va a ser otra. Podemos asegurar que en la próxima pandemia -o en las próximas olas de esta que vivimos- habrá gentes que no se irán a enclaustrarse en su chalet de Marbella: dispondrán de su propia isla-recinto amurallado con control de acceso por seguridad militar privada, víveres para cuarenta meses y UCI familiar con respiradores para todos los de la casa. Hay demanda, y la mano invisible ya traza los planos de este tipo de exclusivas instalaciones neofeudales. Todos tenemos un tirano agazapado en nuestro interior, justo al lado del seleccionador nacional, y la única manera que tenemos de controlarlo es poner lo que pensamos de rodillas, y someterlo a los demás.

Vamos allá: la soberanía política que enviamos a Europa ha servido básicamente para crear un banco alemán que nos presta dinero cuando no lo necesitamos; es necesario regresar toda esa capacidad de decisión, y redefinirla frente la posibilidad de tiranía que acecha por ambos flancos. No es sencillo: la soberanía política es el joker en esta mano, es burlona y escurridiza y una definición desde la filosofía me parece inalcanzable en estos tiempos de inmediatez y pensamiento blandengue. Afortunadamente esta pandemia nos está enseñando qué es lo fundamental y eso nos permite, al menos, definir los otros cuatro reyes de la mano, sobre los que la soberanía política se sustenta. Soberanía energética: las sociedades no dependientes de energía ajena van a salir mejor de todo esto, no importa si son democracias o tiranías, naciones o tribus, ciudades estado o confederaciones de municipios. Soberanía alimentaria. Me refiero a las cadenas de suministros de bienes y servicios de primera necesidad: alimentos, agua, sanidad; su ruptura produce el estallido social, y me temo que alguno vamos a ver en Occidente.

Soberanía financiera: el planeta tiene el peor sistema financiero de los posibles: urge separar el depósito del crédito, urge incentivar el flujo financiero hacia la economía productiva, sacar de los cajones los papers buenos del FMI, que los tiene. Soberanía intelectual: patentes y modelos de utilidad, sí; y del resto, todo lo que seamos capaces. Decidir sobre todo esto en el ámbito más cercano posible, en una suerte de soberanía política de proximidad, para que cuando haya que confinarse de nuevo, todos tengamos lo mínimo y cada uno se ponga su bozal.