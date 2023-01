Tela, telita, la rasca que está haciendo, y es que nuestra Córdoba bendita tiene esto, es muy bonita, más que ninguna, pero tiene su calor del bueno en verano y también tiene sus días, varios, de mucho frío en invierno, como los que estamos pasando. Que cuesta, y mucho, salir de la cama por la mañana, que he tenido varios días que me habría quedado bajo las mantas hasta el mediodía.

Yo me acuerdo de nene de ver días de frío, pero más que ahora, pero mucho más, y bien sabe la gente que no estoy exagerando. Que yo he visto la fuente de San Rafael congelada, pero hasta el caño, una cosa, y tener que ir andando con todo el cuidado del mundo porque el suelo era una pista de patinaje, que la escarcha entre las piedras se congelaba y había que tener mucho cuidado.

Y las casas, claro, no estaban tan acondicionadas como ahora, que las ventanas eran de aquella manera y, bueno, como que no protegían tanto, que hasta escuchabas silbar al aire cuando soplaba fuerte. Pero salimos adelante, con más frío o con lo que sea, pero adelante, que hoy en día yo creo que nos estamos haciendo un poquito más débiles, o algo parecido, que eso es algo que dicen mucho en el bar.

La verdad es que yo preferiría ser un poquito más débil y no haber pasado tanto frío, porque la verdad es que lo pasé, que todavía no sé cómo me han llegado vivos los dientes, que vaya como me sonaban en aquellas mañanas. Yo creo que más frías que las de ahora, o que la memoria hace más grande lo de ayer, cualquiera sabe.

El que también está teniendo un poquito de frío es nuestro Córdoba, que el calorcito de los puntos lo hemos perdido en las últimas jornadas. Estaba claro que esto no iba a ser el paseo militar de la pasada temporada, que esta división tiene buenos jugadores y buenos equipos, pero de todos modos hay que seguir confiando. Lo digo así de claro, que yo todavía confío en que nos llevemos una alegría de las gordas a final de temporada, que no me cabe duda.

Como dicen tanto, la esperanza es lo último que se pierde. Aunque yo soy de los que piensan que lo último que deberíamos perder es la vergüenza, que curiosamente es lo primero que pierden algunos.

En fin, que antes de que nos demos cuenta estamos en primavera y en manga corta, que eso es lo que echamos ahora de menos, y en verano echaremos de menos estos fríos, que eso es así. Como si nunca estuviéramos a gusto con lo que tenemos. Y no solo estoy hablando ahora del frío, que ya saben ustedes.