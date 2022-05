Querido alcalde, condenado alcalde

Se van acercando las elecciones andaluzas y aumenta el ritmo de movimiento en la tabarrera política, el frufrú de los codos al rozarse en busca de la mejor posición en la foto de tal o cual recepción, son como moléculas de agua en ebullición, excitados chocan unos con otros en busca de foco, pero son la misma materia. Les decía ayer que los partidos son un cártel de las papeletas que colude contra nosotros, electores, de manera que el fraude en nuestro sistema se produce del lado de la oferta a través del control férreo de quiénes y en qué orden aparecen en las papeletas, moneda de curso legal en el mercado de los votos que ya tiene en Andalucía sus tenderetes a pleno rendimiento.

Como en todo, hay excepciones, y ya les tengo dicho que lo más sano de nuestra política es lo municipal en poblaciones de menos de cien mil almas, donde todo se termina resolviendo con entre tres y veinticinco concejales, sobre todo en el tramo de poblaciones que cuentan entre tres y cinco concejales -las de menos de doscientas cincuenta almas- que, como les importan una higa a los partidos, tienen el privilegio del sistema de escrutinio plurinominal parcial: van todos en la misma papeleta y puedes votar hasta dos concejales en los pueblos de tres y hasta cuatro en los de cinco ediles. Pero ahí no cobra ni el alcalde: la vocación de servicio público es pura. No quita eso que no exista tal vocación en el resto de los munícipes; cuento entre mis conocidos con varias decenas de alcaldes y concejales y en su universo político el servicio a los vecinos, el afán de mejora del pueblo, el cuidado de las relaciones interpersonales y la conciencia de la importancia del cargo que ocupan es moneda común. Tuve la suerte de encontrarme el otro día con un regidor amigo, de pueblo. No nos veíamos desde antes de la pandemia, es lector de esto que les escribo y eso dio pie a una breve y jugosa conversación. Es un tipo inteligente que se ve atrapado entre la complejidad de los asuntos que gestiona y la simplicidad del mensaje que demanda la sociedad actual. "¡Me veo obligado a usar el populismo!", bramaba consciente de que no hacerlo le puede llevar a perder las elecciones. Cuánta razón tienes, querido alcalde, y cuánto te honra la resistencia.

No como al condenado alcalde de mi pueblo, que el populismo le viene de serie: no hay más que ver los letreros que tiene en el balcón del Kremlin de la Plaza de Primo de Rivera, perdón, del Marqués de Estella.