Pura ficción

Justicia, Turismo, Regeneración Democrática, Administración Local. Mi vicepresidencia está hecha de retazos. Da para tres consejerías", le explica Juan Marín a su interlocutor, el presidente de la Junta. "Tienes razón. Lo tuyo es un corta y pega de competencias. Pero ya lo sabías cuando firmaste el pacto de gobierno. No puedo aumentar el número de consejeros. Es un compromiso personal y se me echarían encima. No es el momento de forzar una crisis. Con la listeriosis hubiera estado. Pero nos salvamos. Nadie reclama ahora una crisis", le replica el interpelado.

"En otoño la patata caliente es para Ciudadanos. Todas las miradas están puestas en el curso escolar . Las peticiones de ayuda que va a recibir nuestra Consejería de Igualdad y Políticas Sociales nos van a desbordar. Con el mínimo número de delegados que tenemos en las provincias no hay capacidad para dar respuestas. Hay que ampliar", insiste Marín.

El vicepresidente hace tiempo que intenta desprenderse de Rocío Ruiz, la titular de Igualdad. No se fía. Sospecha que quiere competirle su candidatura a la Junta en 2022. Las residencias de ancianos dependían de ella durante la pandemia. Y fíjate qué sucedió. Tampoco le aporta Rogelio Velasco, responsable de Economía. Un independiente con discreto perfil público. No cree que potencie la marca naranja y las encuestas van de mal en peor. Ahí está Manuel Alejandro Cardenete su viceconsejero para todo. Y Teresa Pardo, la diputada malagueña. Quiere mover el banquillo.

"Puedes aprovechar la coyuntura para desdoblar la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente", tantea Marín a Juanma Moreno a sabiendas de que Carmen Crespo no es, precisamente, su debilidad. El presidente asume que fue un error concebir esa macroconsejería. El cambio climático es ahora una apuesta clave. Crespo puede gestionar casi toda la inversión de los fondos europeos para Andalucía. En el PP también hay lista de espera para tocar poder: el portavoz José Antonio Nieto, la secretaria general, Loles López, el visecretario Pablo Venzal. Igual postula para la Alcaldía de Sevilla a la consejera Patricia del Pozo...

Moreno defiende ante los suyos la sensatez de Marín. Pero piensa que le utiliza para intentar controlar Ciudadanos desde la Junta. Y ese partido es una avispero. Fran Hervías. Albert Rivera todavía hace valer su influencia. Marín, cuando se lanzó, ni siquiera había consultado con Arrimadas. "Mejor vacaciones".

Este texto es un relato de verano. Las conversaciones que refleja son pura ficción. Pero también es posible que puedan coincidir con la realidad.