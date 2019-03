Puertas al monte

La UE es la mejor construcción política que ha visto Europa en su historia. Por primera vez varias generaciones -la de mis padres, la nuestra y, por ahora, la de mis hijos- han sido protegidas de la guerra y el hambre en el viejo continente. No es la UE algo que haya caído del cielo, y conviene tener presente lo que vale ante la que se nos viene. Desde dentro y desde fuera. La gran debilidad de Europa viene en lo político causada por el enorme error que fue intentar colar -aquí coló- por Constitución Europea lo que era una Carta Otorgada. Francia y los Países Bajos tumbaron el apaño en referéndum y los avances en la unión política llevan tres lustros estancados. En lo económico, más allá de un euro creado como marco 2.0 y que ha servido para que entre todos paguemos la reunificación de Alemania sin que haya sangre, pero sí sudor y lágrimas, la debilidad viene originada por el gran error -compartido por todo el Occidente Colectivo- de la deslocalización de tramos de producción y ensamblaje de alto valor a China.

Si tiene usted uno, mire la trasera de su Aifón: "Designed by Apple in California. Assembled in China" en mi Juagüey pone directamente "Made in China" y para que comprar la copia, si se puede comprar el original y además es más barato. No nos equivoquemos, hace ya varios ciclos que la tecnología punta no es exclusiva de la manzana, ni la exclusividad tampoco. China: ese dragón que se mueve como una rata y que es pilotada con guante de seda y puño de hierro por Xi Jinping, un tío del que la mayoría sólo sabe que tiene toda la cara de Winnie the Pooh -aquí, con los memes, para variar-, y que ha colado su pensamiento en la Constitución, coronándose como el presidente más poderoso de la Historia de China, incluido Mao. Al contrario que el pato cojo Donald, Xi sabe que el poder está en las redes, y se ha lanzado a establecer conexiones a nivel global: grandes infraestructuras de transporte, comunicaciones, energía, agua y producción agroalimentaria que permitan alimentar su mercado interior en las próximas décadas.

Gracias al trato que la UE le ha dado a Grecia, controlan el puerto de El Pireo. Italia se ha sumado al proyecto de la Nueva Ruta de la Seda. Mini Napoleón Macrón, Merkel von Bismark y un borracho de Luxemburgo con nombre de avión alemán se reúnen con Xi para intentar poner puertas al monte y frenar las inversiones chinas en infraestructuras europeas. En plena crisis de Boeing, Xi encarga 300 aviones europeos Airbus, y aquí todos contentos y calladitos. Está claro que los Junkers se han quedado anticuados.