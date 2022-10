Propagandales

UNA vez cortado el grifo han pisado la manguera y no sabemos qué bombero ha sido. Lo que es seguro es que es del retén de bomberos de Ray Bradbury, aquéllos que iban con Guy Montag y el sabueso mecánico metiendo fuego a libros por orden del gobierno y hoy revientan el Nord Stream I y II, y quién sabe si mañana petan el Norpipe, el Statpipe, o el Europipe II que desde Noruega abastecen de gas a Alemania o el Langeled, que llega al Reino Unido.

Nadie reivindica el sabotaje y desde el sillón en el que les escribo no alcanzo a las evidencias que puedan determinar quién está detrás de esta movida. No podemos saber si es un Maine o un Volgodosnk, si ha sido James Bond o un nota del GRU vestido con mono y botas gruesas, que desde un barco pesquero ha lanzado una piraña mecánica a pegarle bocaos al tubo. Elucubraciones y falta de evidencias son el abono para elaborar afirmaciones que no pueden ser refutadas desde la lógica, que apelan a los sentimientos de pertenencia de cada cual en busca de consolidar los bandos en conflicto. Salen en la tele o en YouTube y se llaman periodistas, pero son una mezcla de magufo y propagandista: propagandalfs.

Cuando yo era mozuelo, la base era una cosa que fumaban los yonkis en papel de platilla, hoy ese opio es un canal en Internet donde uno que fue vicepresidente de España, rodeado de sus bellas elegidas –ni una fea, oiga–, hace gestos ridículos con las manitas dando entrada y salida a una musiquilla funky con mucho flow, con la que encapsula sus píldoras propagandísticas, en la otra orilla, desde las teles, públicas o privadas nos lanzan locuciones más o menos rubias o morenas, o encorbatadas y tiesas, o modernitas en ceñido pantalón y zapatillas de deporte, ante enormes muros televisivos donde muestran sus mentiras a todo color en alta definición.

La guerra y la propaganda son consustanciales, el problema es cuando la propaganda lo inunda todo, que uno no sabe ya dónde informarse, porque a la que se descuida, se convierte en un hombre blandengue, le mete fuego al buga, se ducha con agua fría, o empieza a madrugar para levantar el país, cuando a ella los culos de sus hijos se los limpia otra, el otro gasta más en queroseno que American Airlines, los ministerios son tibios –ni frío ni calor– y el de la barbita que lo va a arreglar todo en un día a golpe de vivaspañas no ha dado un palo al agua en su vida, siendo siempre uno de los lechones más aventajados de la camada. Por mí podrían reducir el gobierno a dos ministerios, o mejor fusionarlo todo en uno: Ministerio de Magia y Propaganda.