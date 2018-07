Primer gran éxito de Vox

Me refiero a la elección de Pablo Casado como presidente del PP, y no porque los improbables agentes de Vox hayan podido influir en el congreso pepero al modo en que Hillary Clinton y su gente señalan a los servicios secretos rusos. Muchos creen que el triunfo de Casado cortará las alas a Abascal, e incluso en las filas de Vox eran bastantes los que deseaban el de Soraya para impedir esa eventualidad, pero ésa me parece una actitud muy corta de miras y nada perspicaz. Por mi parte, creo que la irrupción de Casado es el primer gran éxito político de Vox desde que hace ya cuatro años comenzará la larga travesía de desierto a la que lo ha condenado el apagón mediático y la hostilidad del propio PP.

Lo primero que hay que decir es que el sorprendente triunfo de Casado no hubiera sido posible si Vox no hubiera reivindicado durante esos años y con fuerza creciente el valor de los principios y de las ideas en la derecha democrática. Si hoy Casado, a pesar de la virulenta reacción de la izquierda, puede hablar con naturalidad a afiliados y compromisarios de los temas nucleares de su proyecto es porque Vox ha estado señalando las taras del viejo PP y creando el caldo de cultivo necesario entre sus habituales votantes. Pero esto tiene un efecto añadido de gran importancia: por vez primera desde hace años el discurso cultural de la derecha se abre hueco en los medios, se hace posible plantear al máximo nivel debates como el rechazo de la eutanasia y del aborto, la dignificación de la maternidad y la protección de la familia, el freno a la agenda LGTB, el problema demográfico, el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, la necesidad de rebajar la abominable carga fiscal, la abolición de la Ley de Memoria Histórica o el papel medular de la unidad de la nación en el diseño de cualquier futuro deseable. Para poner esos asuntos sobre el tapete surgió Vox, y es muy bueno que el PP le dé a razón al asumirlos. Y si todo fuera pose y oportunismo para intentar llevar las aguas afloradas a los viejos y fraudulentos molinos de Arriola, Montoro, Soraya y Rajoy, el PP habría firmado su sentencia. Porque los nuevos dirigentes del PP saben que Vox seguirá ahí pero, gracias precisamente a ellos, más fuerte y legitimado que hasta ahora.