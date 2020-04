Preguntas sin filtros

Además de en algún que otro telediario, cuando se dedicaba a ello, vi a Miguel Ángel Oliver, el ahora todopoderoso secretario de Estado de Comunicación, en la presentación de los Campus de Excelencia Internacional de España allá por noviembre de 2009 en un hotel de la capital madrileña. Allí estaba quien ha filtrado las preguntas a los medios de comunicación en las ruedas de prensa del Ejecutivo, dando paso a cada uno de los proyectos que se daban a conocer y que aspiraban a conseguir este sello de calidad, y que, por cierto, se llevó la Universidad de Córdoba con el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, junto a otras cuatro instituciones académicas andaluzas. Ahora, Oliver en lugar de dar paso a proyectos universitarios de elevada calidad o leer el teleprompter desde una silla, lo que ha hecho estos días ha sido presentar en bandeja al Gobierno las preguntas más cómodas sobre el covid-19, no vaya a ser que se colara alguna que no nos venga bien. A mí no, sino a los que intentan controlar el país de una forma que ya no es ni sibilina.

No hay crítica suficiente y ni tampoco comentario elegante para rechazar que se filtren preguntas -también hay que reconocer que debe ser una tarea ardua eso de recibir vía WhatsApp centenares de cuestiones-, que luego todos nos acordamos del plasma y ahora, sin embargo, nos dicen que hay transparencia y mucha. Los periodistas tenemos el derecho, el deber y la necesidad de contrastar todo tipo de información y hacer las preguntas que sean necesarias para dar a conocer los datos a la opinión pública. Si no, ¿para qué estamos, para contar las bondades que el Gobierno quiere hacer creer a la opinión pública? Pues, realmente, a mi esto me suena mal.

Son 300 compañeros los que se han sumado al manifiesto Por la libertad de preguntar, y tras ello, en La Moncloa, que se ven que están -digamos- un poco desbordados con la crisis del coronavirus y buscando ingresos hasta debajo de las piedras para sufragar todas las ayudas que se avecinan-, han recapacitado un poco después de la advertencia y ahora se han abierto a implantar un nuevo sistema de ruedas de prensa. Sin embargo, hay que recordar que la democracia no es aprovechamiento ideológico, sino también libertad de prensa y hay que responder a todo, para lo que también hay un arte absoluto, como eso de decir que mañana es sábado y, además, de Pasión.