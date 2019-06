Salvo que usted disponga de un diccionario de la Lengua muy reciente, no busque el significado de la palabra del título, hoy tan usada sobre todo en las redes sociales, porque es nueva y ha venido a sustituir a las tradicionales de "posturas" y "posturitas". Nuestra lengua está tan viva que para hacer espacio tiene también un cementerio de palabras en desuso. Pero el significado de todas viene a ser el mismo: "Comportamiento de la persona que concede mucha importancia a su apariencia". Wikilengua del español define al postureo diciendo que es una forma de comportamiento, más por imagen o por las apariencias, que por una verdadera motivación. Queda claro que lo de postureo no es un elogio.

Me pregunto y le pregunto si es o no postureo las reticencias de Cs, que, una vez que ha declarado que el PP es socio preferente, no quiere que Vox, por considerarlo de extrema derecha, tenga puesto alguno que implique la gobernación, como ya ha ocurrido en Andalucía, donde gobiernan lo PP y Cs gracias a los votos de Vox. Ahora se lo han pensado mejor los de Vox y quieren participar en los gobiernos e incluso amenazan con votar en contra los presupuestos del flamante Gobierno andaluz. Hay que reconocerle a Vox que tiene derecho a cambiar de postura, exigiendo en lo sucesivo puestos de gobierno, pero si en Andalucía acordó una cosa, lo que no puede ahora es faltar a su palabra, votando no a los Presupuestos.

La Ejecutiva de Cs se ha reunido para adoptar una postura ante la evidencia de que sin los votos de Vox no se alcanzarían los gobiernos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Más genéricamente, Cs no tocará poder si veta a Vox. Y la consecuencia que pueden sacar sus votantes es que votar a Cs es votar al PSOE y Podemos. En esa reunión no han faltado opiniones de que si no se llega antes a acuerdos con PP y Vox, Cs saldrá debilitado como partido bisagra, porque es sabido que el poder robustece mucho. Tienen que pensárselo muy bien, sobre todo en los ayuntamientos porque si no hay acuerdos en la primera votación con una mayoría absoluta, la que gobierna es la lista más votada y en el Ayuntamiento de Madrid gobernará Carmena, y en la Comunidad, el PSOE. Le queda a Cs el pacto con el PSOE, que otorga mayoría absoluta. Para algunos sería un fraude electoral, porque no les votaron para eso, aunque ya pactaron en Andalucía. Con ese pacto con el PSOE, Cs renunciaría a ser alternativa de gobierno. Demasiado precio para contentar al Grupo Liberal.