Polémica servida

Concluye la semana con noticia -que publica este periódico- comprensiva de acusación formulada por responsables políticos del PP en la Diputación de Córdoba. Parece ser que, en esta ocasión, la… "acusación" a la que nos referimos trae causa de una subvención de 40.000 euretes, otorgada por el dicho ente a la Fundación Guadalquivir, del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). Según la noticia, el dicho Instituto… "de Bienestar Social no se gastó ni un solo euro en… "Bienestar Social", sino que la dicha "subvención" "estuvo destinada, desde el primer momento", a contratar al hijo de un ex alcalde socialista. No descubrimos la pólvora si, de estos hechos, predicamos que deprenden un tufillo no muy por agradable, por no decir… apestante.

Es cierto que, respecto de este caso, se ha pronunciado el Presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Pero, a nuestro juicio, con su intervención no contribuyó al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación: Todo lo contrario. Porque, con claridad meridiana, nos dice en qué NO se gastó el "dinero público". Pero, ni una palabra (se dice) acerca de… en qué se gastó la subvención concedida. De ella, SÍ sabemos que, ahora, es objeto de "expediente" mediante el cual se requiere a la beneficiaria el "reintegro total" de la misma.

En todo caso, la polémica está servida y, con ella, el… "tufillo" en cuestión sigue campando por sus respetos. Las explicaciones del máximo responsable de la Diputación cordobesa no contribuyen un ápice al esclarecimiento de los hechos denunciados.

¿Debería decir el Presidente en qué se ha gastado la subvención? Sí, obviamente. Aunque, a falta de una respuesta expresa, podemos concluir, por deducción, a donde fue a parar la dicha subvención. El análisis del caso arroja solo dos posibilidades:

O la subvención se empleó para un fin distinto del que motivó la concesión de la misma, o ni siquiera se utilizó. En su caso, y salvo mejor y más fundado criterio, la beneficiaria de la subvención podría haber incurrido en responsabilidad susceptible de reproche penal si concurriera alguno de los supuestos de presuntas malversación de caudales públicos o apropiación indebida respectivamente.