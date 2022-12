Cuando tengo que explicar qué es el conservadurismo, suelo citar a Nietzsche, a contrario sensu. El superfilósofo alemán propuso con el vigor que caracteriza a su pluma: "Si algo se tambalea, empujadlo", en plan Demoliciones & Derribos. Y Europa le hizo caso. El conservador, en cambio, musita: "Si algo se tambalea, sostenedlo".

Si algo se tambalea aquí, es el orden constitucional. Del que no soy integralmente devoto, pero los acuerdos son para cumplirlos y los escombros y el polvo que la CE va a producir con su desmoronamiento se nos van a meter en los ojos, en la garganta y hasta en los pulmones. Tendrá un gran impacto medioambiental, digamos. Mi plan A, como buen conservador, es sostener la Constitución tambaleante y, para ello, reformar legalmente algunos de sus títulos, como el VIII, recuperar el espíritu de muchos de sus artículos, como el 2, el 14, el 15 y el 27, y afianzar la separación de poderes.

Sin embargo, junto a la piedad, la otra característica del conservador es el realismo. Visto lo que estamos viendo, es muy posible que la Carta Magna española esté herida de muerte. Le haremos el boca a boca y el masaje cardiorrespiratorio, pero lo responsable es ir pensando un plan B. Si nos sumiésemos en un nuevo proceso constituyente, como está deseando la coalición socialista-nacionalista, habría que tener previstas -desde el amor a España- unas propuestas y una solución. Una solución no sólo al desbarajuste terminal de Sánchez, sino, aprovechando la coyuntura, a los desarreglos estructurales que arrastraba el texto del 78.

Por suerte, no hay plan C. Ése sería la tentación, que se escucha por ahí, de amputar Cataluña para que los nacionalistas no pudran nuestra convivencia. La amputación C ya no tiene sentido porque el mal secesionista se ha extendido y duerme (a pierna suelta) en los colchones de La Moncloa. Digo "por suerte", porque amamos Cataluña y sin ella España sólo sería Expaña.

Descartado el C, bien está el A de amparar el orden constitucional, pero sin que nos coja el cambio de régimen sin el B de tener claras las ideas, las posturas firmes y los ánimos dispuestos. Según la historia y la teoría política, los cambios de régimen son convulsos y casi siempre violentos. Incluso el del 78, tan alabado por modélico, tuvo un harakiri simbólico, unos nacionalismos insaciables y una ETA encarnizada. Si ahora van a por otro cambio, que no nos pillen de víctimas.