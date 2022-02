¿Piensa el PP en sus votantes?

Es la pregunta que me hago desde que ayer saliera publicada la investigación por parte de filas populares a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Madrid. Por cierto, que si los papeles llegaron desde Moncloa, ¿por qué no se fueron a la Fiscalía? Sé que Madrid nos coge lejos de Córdoba, pero el espionaje a su hermano desde una empresa municipal ha abierto un frente en las filas del PP hasta ahora desconocidas. Entre la publicación de estos hechos y las reacciones de unos y de otros, está más que claro que hay una guerra desatada entre los dirigentes populares y los puentes han volado por los aires. De eso no hay duda, pero tampoco de que los de Génova parecen no darse cuenta -o no quieren- de la imagen que están dando, ya no solo al resto de fuerzas parlamentarias -más de uno se estarán frotando las manos- sino a sus propios votantes.

Si todo ha sido en aras de la transparencia y evitar otro caso de corrupción, pues oye, fenomenal, pero si ha sido por inquina personal, eso ya es otro cantar, aunque en política ya vale todo.

La imagen que están dando desde el PP, la que están transmitiendo a toda la opinión pública, es lamentable para quienes les apoyan en las elecciones y más de uno, a buen seguro, se lo pensará más de una vez cuando llegue su cita con las urnas.

La figura de Isabel Díaz Ayuso, mal que le pese a muchos, es un valor en potencia para el partido de los populares y se pueden quedar sin un gran baluarte. Ya lo haga bien o mal, la presidenta de los madrileños dio un puñetazo en la mesa el 4 de mayo del año pasado y allí está sorteando todos los vaivenes de la política que le llegan cada día, no solo las afrentas de sus propios compañeros de filas, sino también de la oposición.

En Andalucía, tras los pírricos resultados de Fernández Mañueco en Castilla y León y el episodio protagonizado por el diputado Alberto Casero con la votación de la Reforma Laboral, la convocatoria electoral parece que no corre tanta prisa. Pero después de esto, habrá que ver cómo van a salir a pedir el voto desde el PP. Los populares bien podían comenzar a dejarse de pegarse un tiro en el pie todos los días y centrarse de una vez por todas, si es que aspiran a ganar alguna vez y llegar a la Moncloa. Porque después de lo ocurrido ayer entre Casado y Ayuso, van a tener que hilar muy fino para encontrar argumentos y levantar los ánimos entre sus votantes.