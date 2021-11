Hace unos días, mi compañero Ángel Robles me comentaba que qué es los que tendremos todavía que escuchar y que llaman música, esa música que algunos definiríamos como ratonera -dícese de esos ritmos que comenzaron con el regetón y que son los más escuchados por los jóvenes; los sufro en casa-. Hace décadas ya, se decía que el vídeo mató a la estrella de la radio y hoy podemos decir que esos ritmos ratoneros -lo siento por aquellos a quienes les gusten- están amenazando pistola en mano a un pop-rock que era lo más en gran parte del siglo XX; lo amenazan, aunque siempre sobrevivirá, porque es inmortal. Toda esta divagación viene a cuento -o no- porque estoy convencido de que en España somos muy dados a llamar viejo y a que nos deje de interesar -como nos interesaba- un músico sexagenario, y ya ni te cuento si es septuagenario u octogenario. Deberíamos aprender de otros países, como los sajones, en los que el que es fan de un determinado músico lo es toda la vida. Aquí olvidamos pronto. Toda esta divagación por mi parte, insisto, quiere poner en valor -como diría un político-, por ejemplo, a músicos como Phil Collins. Seguro que si eres joven y estás leyendo esto no sabrás ni quién es, pero en la pasada década de los 80, vendió millones de discos tanto en solitario como con su banda, Genesis, de la que es vocalista y batería. Phil Collins fue muy grande en todo el mundo y lo sigue siendo en su país, Gran Bretaña, y en Estados Unidos.

Hoy quería dedicarle esta columna tras ver en Youtube un concierto que Genesis dio a mediados del pasado mes de septiembre en Birmingham (Inglaterra) perteneciente a una recién iniciada gira que el grupo de Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks han dado en llamar The Last Domino? y en el que me llamó poderosamente la atención su estado de deterioro físico. Con 70 años cumplidos en este 2021, canta sentado en una silla cuando siempre fue un showman en los conciertos, quien es uno de los músicos más prolíficos de la historia reciente. Esas baquetas que le han acompañado toda la vida se ha visto obligado a abandonarlas porque apenas las puede sostener. El motivo, la enfermedad degenerativa que padece, que le impide utilizar sus manos y que le ha llevado a tener que estar sentado durante sus actuaciones, por el dolor que siente en sus extremidades inferiores. El inicio de su enfermedad está en 2007, cuando se dislocó una vértebra del cuello durante una gira con Genesis. La lesión causó daño en los nervios de sus manos, dejándole incapaz de tocar la batería. En 2009 se sometió a una cirugía de espalda, que tuvo que repetirse en 2015, y que afectó a su sistema nervioso, provocando que haya sufrido diversos incidentes desde entonces debido al poco control que tiene de su cuerpo. Con todo ello, Phil sigue al pie del cañón demostrando lo grande que es.