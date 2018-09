Nunca he creído en la depresión postvacacional. Me parece una suerte tener un trabajo al que volver, que encima te guste y hacerlo en la ciudad en la que también vive tu familia y tus amigos. Un lujo, vamos, muy por encima de cualquier consejo o estudio psicológico de los que proliferan cada septiembre para hacer más llevadera la vuelta. Pero tengo que reconocer que este año cuesta algo más incorporarse a la rutina por todo lo que se avecina y por el verano que ha pasado con un perfil bajito de nuestros políticos -vale, me cuesta desconectar- en el que lo más llamativo fue la enésima bronca entre PSOE e IU, esta vez a cuenta del espectáculo nocturno en la Mezquita-Catedral. Y es que una se imagina a nuestros representantes tomando unas cañas o un café después de haberse puesto a parir, conscientes de que el juego de la política es así y que, con elecciones a la vista, es lo que nos espera. El teatro, pues, ha comenzado y habrá además otras broncas entre los socios de gobierno, algo que forma parte del guión propio del año electoral en Capitulares. Y no sé si es depresión postvacacional o, simplemente, pereza.

Además, como Ganemos siempre ha reclamado su sitio en un gobierno en el que no quisieron entrar, parece que les molestó que la atención se centrara en los descencuentros de PSOE e IU y salieron a escena para criticar -sorpresa- que el acuerdo de investidura no se ha cumplido en absoluto. Otra vez la agrupación de electores amagando con no aprobar los presupuestos, en una especie de Día de la marmota continuo que ya es cansino, la verdad. Porque en este guión se conoce el final de antemano,un guión que es el mismo de los últimos tres años. Me enfado, critico, el gobierno me hace un poco la pelota y acabo votando a favor de las cuentas municipales.

Y todo esto sin contar con la que también estamos teniendo entre Susana Díaz e Inés Arrimadas y Albert Rivera o entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. La política vuelve a centrar la agenda tras los currados reportajes de playas y chiringuitos y este curso lo hará con más fuerza que en otras ocasiones por la posible triple cita electoral a la que nos enfrentaremos de aquí a junio. Por eso, es una suerte trabajar, pero pensar en los capítulos que nos esperan da algo de pereza. No obstante, aquí estaremos para contarlo, no lo duden. Y puede hasta que nos entretengamos.