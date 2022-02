Se llamaba José Núñez López. Era mi amigo Pepín. Hoy, al llegar a casa después del trabajo, no sé por qué, he pinchado en el tocadiscos The sounds of silence (Los sonidos del silencio), de Simon and Garfunkel, y he vuelto a la adolescencia, a aquellos tiempos en los que mi amigo de Regiones de Belalcázar y yo éramos uña y carne; él y yo, que nos habíamos comido a bocados la infancia juntos. Desde que se marchó sigo sintiendo que le debo algo. Esa canción sonó en casa la noche del día en el que se fue con tan solo 17 años víctima de un injusto cáncer. Ese tema, banda sonora de El Graduado, la película de Mike Nichols que esa noche pusieron por televisión, fue como un bálsamo para mí a la hora de resignarme, si es que es esa la palabra, a que ya no lo iba a volver a ver más. Yo, que entonces fui un cobarde, que no fui capaz de acercarme a despedirlo, porque no aceptaba la marcha de mi amigo, como tampoco apenas un año antes había sido capaz de acompañar a mi padre cuando también se marchó.

Hoy he pinchado The sounds of silence y me he dejado llevar por los recuerdos que me unen a él, imágenes de aquella época en la que éramos amantes de los cómics de los superhéroes de Marvel y en la que nos citábamos para compartir las últimas novedades de las historias de Spiderman o Los Vengadores. Recuerdo como si fuera ayer también los proyectos que teníamos en común, como el de formar un grupo de música, incluso llevamos a cabo los primeros ensayos.

Él quería que sonáramos como los Status Quo, su banda favorita, y yo, como Los Beatles, la mía. De hecho, jamás olvidaré cuando me puso emocionado su entonces último descubrimiento en su reproductor de casette Living on an island (Viviendo en una isla), de Status Quo, quizás su canción favorita. Otro tema que no puedo escuchar sin que me traiga su recuerdo.

Hoy he vuelto a pinchar The sounds of silence' y he sentido que algo de mi inocencia se fue con su marcha, como se fue también cuando se marchó años después nuestro amigo común, Fernando López, a quien tampoco olvido, y a quien desde esta columna también quiero homenajear. Ha llovido ya mucho desde que Pepín se fue, décadas, pero podrán pasar cielos y tierras, que su recuerdo permanecerá intacto en mi memoria, el recuerdo de un ser puro, que lo daba todo, que era muy generoso con sus amigos. Ha llovido ya mucho y aún siento que le debo algo, que tenía que haberlo acompañado en aquel su último viaje. Quizás por eso, cada vez que voy al cementerio de Belalcázar no hay día que no pase por su tumba. Llevo años haciéndolo. Y cuando la visito vuelvo a pensar que fui muy afortunado de compartir con él mi infancia y buena parte de mi adolescencia, unas inolvidables vivencias que me vuelven a la memoria también cada vez que pincho The sounds of silence.