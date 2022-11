Pedro miente

Es la constatación de un estilo, de una eficaz táctica (vistos los resultados de continuidad en el cargo del sujeto) que desprecia el respeto por la verdad como virtud política y a los receptores de su mentira, nosotros, pobres gobernados ignorantes, a quienes se nos diseñan tantos relatos alternativos como vaivenes, o necesidades, tenga el líder, en una ruin maniobra demagógica que se sostiene en un falso "te lo dije". Pedro tiene estrategia, seguir. Y Pedro tiene táctica: mentir.

No discuto que el delito de sedición, tal y como fue formulado por el ministro, ese sí, socialista, Juan Alberto Belloch, bajo un gobierno, ese sí, socialdemócrata, el último de Felipe González, pueda ser reformado, si se dan los consensos bipartidistas, no frentistas, necesarios. Ni me parece necesario ni conveniente, pero es opinable. Niego que la sedición de nuestro código penal tenga una formulación decimonónica. Niego también que tenga que reformarse para homologarse a Europa (ni hay un único código penal europeo, ojalá, ni los distintos ordenamientos lo tratan de forma unívoca), pero asumo que haya quien lo pretenda políticamente y lo defienda. El problema es que el PSOE no lo pretendía ni lo defendía.

Como Pedro, y tras él, diferentes voceros propagandistas, antes incluso políticos de cierta valía y reconocimiento, ¡qué triste, Patxi!, han afirmado sin rubor que nadie puede verse sorprendido por esta pretensión sanchista (en el travestido falaz de que serlo implique al tiempo ser socialista) porque 1) estaba en el programa, 2) se reforzó en la coalición progresista, y 3) se comprometió en la investidura de Sánchez. Vale. Una mentira y dos y tres. Ni el documento "Ahora, progreso. Ahora, sí. Ahora, Gobierno. Ahora, España", programa electoral del PSOE, incluye una sola referencia a la sedición o a su reforma en sus 54 páginas; ni el documento "Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España" lo hace en sus 50 páginas; ni, por supuesto, Pedro mencionó una sola vez la palabra sedición, reforma del delito, o algo parecido, en su discurso de investidura ni en las réplicas.

La política exige cambiar de opinión (ninguna persona inteligente se mantendría en el error solo por conservarla) pero hay que explicarlo decentemente. Lo que no vale, aunque sirva, es que, además de ceder, que se puede si se quiere, se nos diga "te lo dije", porque no lo hicieron. Y los militantes, si quedan, podrán ser ciegos, sordos y disciplinados; los votantes, si superan su perplejidad, desmemoriados, comparativos y comprensivos; pero yo hago votos para que no seamos gilipollas.

Pedro no está en el párrafo anterior porque cada vez resulta más difícil convivir decentemente con él. Con todo, constatado, a largos doce meses desesperantes de las elecciones, que Pedro miente, las preguntas que no hago me enervan: ¿qué carajo hacéis, diputadas y diputados socialistas?, ¿por qué nos hundís con él?