Peculiar concepto de crisis

En Capitulares bajan revueltas las aguas por la dimisión de la gerente del Imdeco y las acusaciones al presidente del Instituto de Deportes y concejal de Ciudadanos, Manuel Torrejimeno. Mientras que la oposición pide dimisiones, pese a no tener todavía sobre la mesa toda la información al respecto de lo que ha pasado, en el cogobierno de PP y Cs se afanan en afirmar que no hay crisis. Todos y ninguno tienen toda la razón, pero crisis, lo que de dice crisis, parece claro que la hay. Otra cosa muy distinta es que tenga mayor intensidad o no. En cualquier caso, lo que corresponde es la mayor transparencia.