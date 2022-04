Pausa, café y autocares

El otro día coincidí con una compañera a la que admiro muchísimo. Por mujer lista, por abogada brillante, por compañera espléndida y generosa, por ser la elegancia en el trato y en estrados, por ser ejemplo y referente. Compartíamos jornadas de formación jurídica y pese al excepcional nivel técnico del curso, en la pausa café, como tantas veces hacemos las madres, hablamos de los hijos.

Ella, hoy abuela y madre, me enseñó orgullosa las fotos de su nieto. Tiene cuarenta días y pese a que el niño es –objetivamente– monísimo, lo que me deslumbró fue el nuevo brillo que hay en ella. El de quien estrena cargo, el del nombramiento importante reciente, exultante y pletórica con el vínculo descubierto. Intuyo que el descanso le quedaba corto para hablarme del bebé, pero como a educación no le gana nadie, hizo un inciso y me preguntó por mis niñas y yo, le hablé de ellas. De ahí, juntas nos desviamos a eso de criar.

Yo le confesé que cuando llego perdida al cole y pregunto por la fila de mi hija pequeña, justificando mi esporádica presencia en la puerta y el no conocer al resto de madres –que son las que mayoritariamente siguen estando en la puerta, con un sinfín de abuelos y abuelas– alguna madre me ha reprochado que ella por el contrario, conoce a todas menos a la madre de X, y X obviamente, resulta ser mi hija. Le hablé de cómo me hacen sentir esos incidentes.

Ella me recordó que hace años de camino a la notaría, se cruzó con los autocares escolares que devolvían a los niños a sus casas y ella, con el maletín a cuestas, ni en casa ni en la parada. Me confesó que aquella escena la removió y que no pudo evitar llorar en aquella firma. Los ponentes subieron a la mesa, nos apremiaron a volver al salón de actos y desde la fila de atrás la seguí observando.A mí también se me hizo corta la pausa, quise decirle que lo hizo bien, que sus hijos son el ejemplo más evidente de ello, hablarle de lo fundamentales que son ellas, las abuelas. Quise decirle muchas cosas. Que más allá de la pausa café, tenemos un café pausado pendiente.

Ese encuentro, desde las perspectivas que nos dan los años que nos diferencian, me recordó lo esenciales que son aquellas que nos precedieron, que su visión de cómo lo hicieron y de cómo lo harían, hay que atenderla. Que escucharlas y observarlas, es una magnífica oportunidad. El curso estuvo bien, la pausa fue inmejorable.