Llegó como se ha ido, calladamente y, a la par, triunfando. Él era de esas personas a las que el éxito nunca le despertó el ego, ese que hace a algunos artistas creerse más celestiales que humanos. No era su caso, él siempre fue muy cercano. Pau Donés fue un músico con los pies en el suelo a pesar de ese triunfo, sin parafernalias, con un mensaje directo, sin barroquismos, con letras tan sencillas y del día a día -en el mejor sentido de la palabra, que no se me entienda mal- como directas, letras que en muchos casos llegan al corazón. Pau Donés llegó calladamente, porque a su primer LP -de 1996-, La Flaca, le costó despegar. Pocos fueron los que supieron de su existencia hasta que la canción que le da título al disco apareció en un anuncio de tabaco. Fue un pelotazo, aunque hubo quien confundió entonces, por el timbre de su voz, a Jarabe de Palo, con la banda de Santiago Auserón. El otrora líder de Radio Futura ha confesado que fueron muchas veces las que se la pidieron erróneamente en concierto.

Insisto en que fue un pelotazo, un absoluto triunfo que no fue ajeno a todo el que es algo melómano y a quien lo es menos, triunfo que se tradujo en que La Flaca vendiera más de 600.000 copias, algo que estaba entonces al alcance de muy pocos y ahora, no te digo más. La canción homónima -La Flaca-, Grita o El Lado Oscuro,también incluidas en el disco, se convirtieron en banda sonora de muchos, muchos que por un beso de la Flaca darían lo que fuera...aunque solo uno fuera.

La consagración en el mundo de la música en castellano le llegó en 1998 después de haber publicado, también calladamente, su segundo LP, Depende, ese disco también de letras sencillas y directas que llegan al corazón, que se abría con la canción que le da nombre y que incluye uno de los temas de amor más bellos que compuso, Agua, la de Cómo quieres ser mi amiga / Si por ti daría la vida / Si confundo tu sonrisa / Por camelos si me miras...Un disco que contenía también éxitos como Pura Sangre o Perro Apaleao, un disco con el que empezó a cosechar premios -algo que no es fácil-. Calladamente ha conseguido, por ejemplo, en los Grammy latinos -los Óscars de la Música- el premio al mejor grupo, por Depende; a la mejor canción, mejor grupo rock y mejor álbum rock, por De Vuelta y Vuelta; al mejor álbum rock y mejor vídeo musical, por Bonito; al mejor álbum rock, por 1M2; y al mejor álbum pop, por Adelantando. Además del premio al mejor álbum pop y mejor ingeniería de grabación, por Orquesta Reciclando; y mejor álbum rock, por¿Y ahora qué hacemos?. Triunfos que muchos desconocen y que ahora es tiempo de reivindicar, como reivindico que se ha ido calladamente y triunfando porque desde que en 2015 le diagnosticaron un cáncer de colón decidió enfrentarse a él con todas sus fuerzas, sin tirar la toalla. Abandonó la música para aferrarse a la vida, para dedicarse a su hija. Todo un ejemplo.