Los Patios de la provincia

Los que somos de pueblo y hemos tenido la suerte de vivir en una casa con patio sabemos en primera persona lo que ese recinto supone para la convivencia común en el mismo de una familia o de más de una, circunstancia por la que la Unesco reconoció a los Patios de Córdoba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que por ello se puede extender a los recintos de la provincia. Por eso, estoy convencido de que la Fiesta de los Patios de Córdoba que cada mayo se celebra en la capital no estaría completa sin ese certamen que desde hace seis años comanda la Diputación y que es el Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la provincia de Córdoba, una convocatoria que además se ha convertido y que -si no lo ha hecho del todo- se tiene que convertir en un reclamo turístico para que incluso los propios cordobeses descubran parajes únicos que tienen a la vuelta de la esquina. De hecho, el concurso pretende acercar a los turistas, en general, y a la población cordobesa de la capital, en particular, la riqueza patrimonial y artística de los patios, rincones y rejas de la provincia, tal y como subraya el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación.

Los patios, rincones y rejas a concurso han sido 129 este año, repartidos entre 33 municipios. Por primera vez, participaron Belalcázar, Benamejí, Palma del Río, Posadas, Santaella, San Sebastián de los Ballesteros, Torrecampo, Villafranca y Villanueva del Rey. Y repitieron algunos que ya se han convertido en referencias, como Cabra, Iznájar, Rute, Belmez, Hornachuelos o Priego de Córdoba. Las localidades con mayor presencia fueron Priego (17 lugares a concurso), Villanueva de Córdoba (12), Doña Mencía (11), Iznájar (11), Cabra (diez) y Carcabuey (ocho).

El patio de Francisco Salto, 48, en la modalidad de Patios; la escalera del Castillo de Belmez, en la modalidad de Rincones Típicos; y la reja de la calle Real, 19 de Priego de Córdoba, en la modalidad de Rejas fueron los ganadores. Lugares por descubrir, si aún no lo han hecho, como también el patio la de la calle Empresaria Teresa Córdoba de Rute -segundo premio en Patios-, el de la calle Cerro, 6 de Céspedes-Hornachuelos -tercer premio-, el de la calle Francisco Botello, 6 de Pedroche -cuarto-, el de la calle El centro, 22 de El Carpio -quinto premio- y el de la calle San Bartolomé de Espejo -sexto premio-. O la calle Pozo Cuentes (Huerto Francés) de Cañete de las Torres -segundo premio en Rincones Típicos-, el Patio de las Comedias de Iznájar -tercero-, la Cañada Alta de Villanueva de Córdoba -cuarto-, la subida al Rosario de Luque -quinto premio- y el Rincón Calle Jazmines de Priego -sexto--. Háganme caso. Córdoba tiene mucho por ofrecer turísticamente, incluso para los propios cordobeses. Cada municipio es único. Solo lo descubrirán visitándolo.