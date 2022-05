Patios: escenario electoral

No hay candidato que se resista a estar por Córdoba en plena precampaña electoral y no pasar por los Patios. Tan es así, que el Festival se ha convertido no solo en un ir y venir de turistas, sino en el escenario propicio para que todos los que quieren estar en el próximo Parlamento de Andalucía se fotografíen en ellos. Ya lo hizo Juanma Moreno, luego Juan Espadas y un poco más tarde Inmaculada Nieto. Ayer le tocó a la plana mayor de Ciudadanos y numerosos actos y encuentros se convocan en las inmediaciones de las zonas con más afluencia de público. Un escaparate apetecible, o al menos es lo que creen.