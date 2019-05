Los Patios o el cascabel al gato

Llega una nueva edición de la Fiesta de los Patios, ese Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que es la cita por excelencia del Mayo Cordobés y, como si de un bucle se tratara, vuelven a sucederse unas imágenes que ya no son noticia, las de la masificación cualquier día de la semana en zonas como las de Alcázar Viejo. Y no te digo nada ya si hablamos de cualquiera de los dos fines de semana del concurso municipal, en los que literalmente hay que esperar colas de media hora para apenas ver un patio lleno de gente en tan sólo un minuto. Hace unos años, la mayoría de los propietarios de los recintos alzaron su voz contra esa masificación pidiendo soluciones al equipo de gobierno municipal y defendiendo que se estaba perdiendo la esencia de una Fiesta que iba a acabar muriendo de éxito; otros, en cambio, consideran que esa masificación es inherente a una de las citas más importantes turísticamente hablando de España.

Hay que reconocer que es muy difícil gestionar un problema que se ha enquistado, un gato al que es muy difícil ponerle el cascabel. Y habría que pensar, por ejemplo, cuántos de esos turistas que aguantan colas kilométricas acaban repitiendo la experiencia, unos turistas que, por cierto, se van sin conocer lo que realmente significan los Patios de Córdoba y el por qué la Unesco los reconoció como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad va a hacer ahora siete años -en diciembre de 2012-.

Desde la Delegación de Promoción de la Ciudad se ha intentado poner ese cascabel al gato con, por ejemplo, la iniciativa de los controladores, chicos y chicas que -doy fe de ello- en las puertas de los recintos se vuelcan para que todo salga bien con toda la amabilidad del mundo. También se ha intentado poner ese cascabel con una aplicación que se puede descargar desde la web municipal de los Patios y que detalla en tiempo real el nivel de visitas que tiene cada una de las zonas, con la intención de que se huya de la masificación. Que algo se ha conseguido al respecto es indudable, pero el bucle continúa. ¿Tendrán algo que ver en el asunto los sectores hostelero y hotelero a los que puede que le interesen las visitas a ciertas zonas por lo que supone luego de consumición y hasta de pernoctación? ¿Será cosa de los touroperadores y guías turísticos? ¿Será cosa de todos esos sectores?...No lo sé, se me escapa, igual estoy viendo fantasmas donde no los hay y todo depende de que no se ha sabido aún transmitir que los Patios no son sólo esos espacios en los que la constante masificación es santo y seña, que los Patios son también otras zonas, como las de San Lorenzo, San Agustín, Regina, Realejo, Santiago... donde el gotear de turistas es constante, sin prisas y sin pausas, y en las que, como en el resto de la ciudad, hay tesoros en forma de patio, que aquí sí se pueden saborear.