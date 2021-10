Los Patios abren de nuevo por su centenario en octubre

Los Patios vuelven a abrir sus puertas este fin de semana, como ya hicieron el pasado, de manera extraordinaria por el centenario del concurso municipal. Cordobeses y turistas volvieron ayer a responder de manera sobresaliente ávidos de recrearse en unos recintos que siguen luciendo esplendorosos aunque sea en época otoñal, aunque no de la misma multitudinaria manera a como ocurriera la semana pasada en zonas como la de Alcázar Viejo. Los 24 patios mostraron sus flores de temporada a unos visitantes que no tuvieron que esperar largas colas para entrar en los mismos, demostrando para los Patios no hay estación del año que se les resista.