Los Patios en Semana Santa

La Fiesta de los Patios cumple un siglo y el Ayuntamiento de Córdoba ya informó de que celebrará la edición de este año entre el 3 y el 16 de mayo si las circunstancias sanitarias lo permiten. De no ser así, siempre nos quedará el retraso de la cita hasta el próximo octubre -la edición del pasado año, la primera de la pandemia, ya se celebró en ese mes del otoño-. Mientras el Consistorio se decide sobre si se mantiene la Fiesta de los Patios 2021 en el Mayo Festivo o no, acaba de anunciar que habrá Patios en Semana Santa, que se recupera una tradición centenaria con motivo del centenario, valga la redundancia. En total serán diez los recintos los que abrirán sus puertas entre las 18:00 a 22:30 en ese día del amor fraterno. Se trata de San Juan de Palomares, 11; Guzmanas, 7; Pastora, 2; Mariano Amaya, 4; plaza de San Rafael, 7; Pedro Verdugo, 8; Isabel II, 1; La Palma, 3; Siete Revueltas, 1; y Aceite, 8. Una oportunidad única para visitarlos sin las aglomeraciones propias a las que nos tiene en ocasiones mal acostumbrados la que es la cita por excelencia del turismo de la capital. Ya lo dijo el propio alcalde, José María Bellido, la Fiesta de los Patios es "la gran seña de identidad del calendario festivo de la Córdoba moderna", de manera que "es una cita que proyecta al mundo, reivindica el orgullo de pertenecer a nuestra tierra, un modo de vivir y sentir, que tiene el reconocimiento de todo el mundo a través de la Unesco, al ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y hay que seguir velando por su singularidad y proteger la esencia".

Como se demuestra también en los Patios en Navidad, cualquier época del año es buena para darse una vuelta -en estos momentos está claro que con la máximas medidas de seguridad posibles- por unos recintos que cada mes lucen diferentes. Mucho se ha hablado en los últimos años de la desestacionalización total de las visitas a los patios, algo que es muy difícil, por no decir imposible, dado que mantener un patio cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo, algo que para muchos de los propietarios no se costea como no sea con ayudas por parte del Ayuntamiento. No obstante, hay patios que se pueden visitar durante buena parte del año a través de rutas privadas, propietarios que los mantienen vivos no solo en primavera, siendo embajadores de esa forma de esa Fiesta única y singular admirada en medio mundo. Por eso nunca está de más recuperar tradiciones como la que, como el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, ha recordado, "unía dos tradiciones tan cordobesas, como la Semana Santa y los Patios, y que, por desgracia, la dejadez y el tiempo, fue desapareciendo". En un año sin estaciones de penitencia en las calles, descubramos aún más los patios.