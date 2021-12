Los Patios en Navidad

En un contexto en el que las alarmas están disparadas por los contagios de covid, los patios vuelven a abrir sus puertas hasta el próximo 30 de diciembre -de cinco de la tarde a nueve de la noche- a la espera de cientos de visitas, que podrían ser miles. Precaución ante todo hay que pedir a aquellos que quieran disfrutar de ellos para evitar que se repita el repunte de las cifras de coronavirus ocurrido tras la apertura extraordinaria en octubre de 2020 de los recintos. Ahora vuelven a abrir.

Es el colofón perfecto para el año del centenario de la Fiesta de los Patios, los Patios de Córdoba en Navidad. En esta cita se podrán visitar 44 recintos divididos en ocho rutas -cada ruta abre en un día distinto-. Todos estos recintos ya formaban parte del concurso municipal del pasado mes de mayo y de la apertura extraordinaria que por el centenario se llevó a cabo el pasado mes de octubre de 2021. No obstante, en estas fechas esas visitas a los Patios poco o nada tienen que ver con las de esas fechas anteriores. Los recintos están adornados con motivos navideños, con plantas de temporada y hasta con belenes -no dejen de visitar el instalado en el patio de Pastora, 2, es realmente impresionante, y me quedo corto- y los propietarios y cuidadores de los mismos ofrecen a los visitantes productos típicos navideños para que de alguna manera sientan cómo se vivía en los patios y en aquellas casas de vecinos en esta época del año.

Al César lo que es del César. Aunque el Ayuntamiento es el promotor de la fiesta de los Patios de Córdoba en Navidad, el padre de esta cita es el presiente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, que la impulsó allá por 2005. Luego la retomó el Consistorio. Claveles y Gitanillas, con Rafael Barón a la cabeza, y la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, con Miguel Ángel Roldán como presidente, han hecho y siguen haciendo muchísimo por esta fiesta de los Patios que, no lo olvidemos, es uno de los cuatro patrimonios de la humanidad que tiene la ciudad de Córdoba.

Y es que al César lo que es del César. El verdadero alma de los Patios de Córdoba son los propietarios y cuidadores de los recintos, sin los que estos no existirían. Lástima que la fiesta de los Patios de Córdoba en Navidad se quede en una celebración prácticamente local y que sean pocos los turistas que puedan disfrutar de ella. Se sorprenderían si supieran cuántos visitantes de Córdoba le preguntan a uno por cómo disfrutar de los Patios en cualquier fecha del año cuando un servidor realiza un reportaje de turismo. Sea como sea, es una fiesta a la que Córdoba, como no puede ser de otra manera, responde. Eso sí, este año, por favor, con precaución.