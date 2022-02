Pasaporte al pasaporte

Parece que el comité de expertos de Andalucía no va a recomendar prorrogar el pasaporte covid más allá del martes, cuando expira la vigencia de la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación para acceder al interior de los establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Con la sexta ola remitiendo tampoco tendría mucho sentido alargar la obligación a restauradores y hosteleros a oficiar de policías sanitarios, además de que el certificado -desgraciadamente- no impide la trasmisión; los bares no contagian, así que hay que seguir apelando a la responsabilidad personal de cada uno.