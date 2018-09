Palabra de musa

El pasado miércoles entendí al completo una escena que viví a finales de los 80 en clase de Redacción Periodística en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, el mensaje que quiso dejar claro mi entonces compañera de clase María Rey antes de presentar un trabajo. María quiso que supiéramos que le dedicaba ese trabajo de Redacción Periodística a Rosa María Mateo, en quien se había inspirado para prepararlo. Para mi compañera, cuyo nombre real es María Mercedes Fernández Rey y que se casó recién salida de la Facultad con el también periodista Manuel Campo Vidal [igual con este último dato ya saben a quien me refiero], defendió que una de las personas que habían inspirado su vocación era quien por entonces llamaban en el gremio La musa de la Transición, quien para ella era un ejemplo de profesionalidad y de mujer con personalidad en un mundo que todavía era de hombres. María tuvo la suerte de coincidir posteriormente en Antena 3 con Rosa María Mateos, donde esta última, tras marchar de RTVE, era responsable de los servicios informativos.

Y precisamente, quien me ha hecho entender por completo las palabras que pronunció hace casi 30 años mi entonces compañera ha sido la propia Rosa María Mateos en su comparecencia del pasado martes en el Senado en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, donde defendió a capa y espada y con vehemencia esa imparcialidad periodística en la que muchos de nuestros políticos no creen. "No soy podemita, no soy socialista, no soy nada. Soy una ciudadana". "Miren señorías, se lo digo a todos ustedes: yo vengo aquí a decir la verdad. Y cuando digo la verdad es la verdad. Y cuando digo que soy independiente, soy independiente. ¡Nadie me va a dar órdenes! ¡Ni ustedes, ni ustedes, ni ustedes! Esto quiero que lo tengan muy claro todos ustedes". "A todos ustedes sólo les importa la televisión pública cuando la pueden controlar. Los trabajadores de TVE estamos un poco cansados de todos los políticos"...Fueron sólo algunas de las frases que Rosa María Mateos les dedicó a los políticos con el objetivo de que dejen de meter mano en una radiotelevisión pública que todos pagamos con nuestros impuestos.

Tras contemplar esa escena en el Senado comprendí que el mensaje de María en aquella tarde de finales de los 80, al poner como ejemplo a Rosa María Mateos, va más allá incluso en esa relación periodistas-políticos. Muchos de estos últimos, parafraseando a Rosa María Mateos, no entienden que muchos periodistas no somos ni podemitas, ni socialistas, ni populares, ni nada de nada. Tienden a etiquetarnos políticamente y se equivocan. No entienden nuestro primer mandamiento, el que dictara George Orwell: "Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques; todo lo demás son relaciones públicas".