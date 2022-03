Y o de mayor quiero ser como Francisco Solano Márquez, cronista de la historia moderna de Córdoba -del siglo XX y buena parte del XXI-, siempre entregado a su vocación de comunicador -ejercida en prensa y radio-, aunque ahora él defienda que es un periodista en retirada. El también periodista Antonio Ramos Espejo escribió de este montillano de nacimiento que Córdoba tiene en su persona un Custodio laico, quien como el Arcángel San Rafael vela por la vida y hacienda de Córdoba desde cualquier punto de la ciudad, "un maestro de periodistas, hombre de convicciones profundas, sereno y rebelde a la par, honesto y comprometido con la verdad". "Cada uno de sus libros es un triunfo, un monumento a la victoria", defendía con toda la razón del mundo Ramos Espejo. Desde su temprana jubilación por circunstancias de la vida de cuyo nombre no quiero acordarme, parafraseando a Cervantes en su inmortal Quijote -él siempre dice que está jubilado de la vida laboral pero nunca de la vocación de periodista-, Paco Solano Márquez ha sido y es un incansable y riguroso investigador, rastreando concienzudamente los hechos para contarlos, que no ha cesado en la publicación de numerosos libros sobre Córdoba, una veintena, que desde su conocida modestia y gran vocación periodística no duda en calificar como "reportajes largos".

Hace unos días le hice una entrevista y no me acordé de recordarle que tenemos algo en común. En 2014 publicamos ambos sendos libros sobre la misma temática, pero totalmente distintos. Él, Córdoba es patio -obra que ha reeditado revisada y ampliada en 2021 con motivo del centenario del concurso municipal que tiene a estos recintos como protagonista- y yo, El alma de los Patios de Córdoba. El suyo, para mí la verdadera Biblia de los Patios, es un repaso histórico a la Fiesta desde sus inicios hasta la actualidad. El mío, es la historia de las familias que hacen posible la Fiesta, los cuidadores y cuidadoras -o propietarios y propietarias de los recintos-. En esa edición revisada y ampliada, Paco Solano Márquez ha tenido a bien incluir algunos de los muchos reportajes que durante mi vida periodística en el Día he dedicado a los Patios y, sobre todo, uno en especial, el que titule Desde los ojos de Peng Xing. En ese reportaje contaba las vivencias de una estudiante asiática de doctorado en el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante en su visita a los nueve patios que conformaban en 2015 la ruta Regina-Realejo del concurso. "Me siento muy satisfecho de la participación de tantos periodistas de ayer y de hoy en la obra", dijo en la presentación de la reedición, agradeciendo esa participación. Insisto, yo de mayor quiero ser como él, quiero mantener durante el tiempo que me quede ese espíritu de cronista de una Córdoba que nos ha enamorado a ambos.