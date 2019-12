En estos días inciertos en los que sobrevivir para la mayoría se convierte en una especie de arte, "la discapacidad no es la que hace difícil la vida de quienes la padecen, sino los pensamientos y acciones de los demás y no darse cuenta de que todos somos iguales". Con esta frase ha conmemorado la Asociación de Esclerosis Tuberosa, el pasado 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para aquellos que no lo sepan, la esclerosis tuberosa es una de esas llamadas enfermedades raras, que afecta en España a unas 4.400 personas. Es hereditaria y produce la formación de masas anormales (tumores) en algunos órganos del cuerpo, como pueden ser la retina, la piel, los pulmones, los riñones y el corazón; además de en el cerebro, lo que en algunos casos, además de epilepsia, trae consigo una discapacidad intelectual de distinto grado según la persona -el 90% de los casos sufre de epilepsia-. Dado que afecta a ese porcentaje tan bajo de la población, los avances científicos en la investigación de la misma son prácticamente nulos. Ante esa falta de apoyos por parte de las Administraciones públicas, las familias de los afectados se constituyeron en asociación el pasado año 2000. La Asociación Nacional de Esclerosis Tuberosa, desde sus comienzos, mantiene sus objetivos principalmente en la investigación de esta patología para encontrar una posible cura de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de sus afectados.

Que la unión, en estos casos, los de la discapacidad, hace la fuerza, lo predica desde que nació en Pozoblanco en 1984 la Fundación Prode. Ellos mismos se presentan así: "Hace más de 35 años, un grupo formado por algunos de nuestros familiares comenzó a buscar ayuda para normalizar nuestras vidas, ya que hasta ese momento habíamos permanecido ignorados y estigmatizados por la sociedad. Fundación Prode es una organización sin ánimo de lucro que nace en 1984 con el reto de generar calidad de vida, bienestar y felicidad para cada persona con discapacidad intelectual y sus familias. Todas las personas que integramos Fundación Prode, usuarios, familias, trabajadores, voluntarios, etc., luchamos codo con codo para seguir avanzando hacia la igualdad real de derechos para todos/as, sin exclusión. Nuestro gran objetivo es alcanzar el mayor grado posible de inclusión social, y que cada persona con discapacidad y/o en situación de dependencia tenga las oportunidades y recursos necesarios para ser feliz. Para nosotros, las personas son lo único y más importante. Son el núcleo que da vida a nuestra razón de ser, y no queremos que nadie se quede atrás. Luchamos desde el compromiso ético para salvaguardar nuestra dignidad en el seno de una sociedad justa y solidaria". Desde entonces, la labor de Prode ha sido impagable. Ha conseguido la inclusión laboral y social de miles de discapacitados, de PERSONAS, tan PERSONAS como el resto.