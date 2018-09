La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza". Son los tres eslóganes grabados con elegante caligrafía en el Ministerio de la Verdad -el Miniver, en neolengua-. Pueden ustedes pensar que es manida la referencia a la tríada capitolina de los visionarios distópicos -Huxley, Orwell y Bradbury- pero lo que paso a relatarles se sitúa de lleno en esas coordenadas. Terrible. Ha sido en Facebook, pero podrían haber sido los dos minutos de odio en Twitter, o el infierno eterno del grupo de WhatsApp del cole. Resulta que una colega del BUP, Vega Lorenzo, Penélope, publica en su perfil un interesantísimo artículo de Matías S. Zavia difundiendo la tesis de la antropóloga Mariana Gvozdover sobre el origen de las venus paleolíticas.

Defiende Mariana que las venus son esculturas de sus cuerpos hechas por mujeres desde su punto de vista. Y para ilustrar su hipótesis presenta fotografías de mujeres embarazadas representando lo que ve una mujer cuando se mira, y las compara con las venus. Busquen el artículo: casan como un guante. El caso es que como salen tetas con pezones, el robot de Marquitos Zuckerberg lo censura; momento en el cual la rebelde censurada inicia un experimento consistente en subir fotos de ídolos de diversas culturas con el falo erguido. Como siempre me ha gustado la investigación experimental, me lanzo de cabeza a participar el experimento aportando dos variables. Primero subo el Príapo pesando su miembro en una balanza contra la ganancia obtenida de los campos, de la casa de los Vettii, en Pompeya, y no pasa nada, no hay censura. Luego, para introducir una variable nueva, subo el enlace a una exposición muy desagradable programada por el Museo de Arte Contemporáneo de Serralves, en Oporto, titulada Ojo do culo, y cuyo enlace ya subí en 2013 sin que fuera censurado.

A los diez segundos mi cuenta fue severamente advertida por el bot, y bloqueada mi posibilidad de interactuar durante una semana. Facebook es el país con más habitantes del planeta, 2.234 millones en el segundo trimestre de 2018. Está gobernado por el emperador desnudo, y puede tumbar cualquier gobierno occidental con un par de cliks. Ya sabemos que al robot de Marquitos le gustan los pitos tiesos, pero no las tetas ni los ceretes, ni los pepes: ¿un robot onanista?, ¿misógino?, ¿misántropo?, ¿xenófobo?, ¿estúpido? Desde luego democrático no es, y no hay perro que no se parezca a su amo. Ojito.