Ojalá me equivoque otra vez

Me cuesta mucho escribir sobre la guerra de ocupación de Ucrania por muchas razones, alguna de ellas con nombre y apellidos, otra es por no pifiarla de nuevo y, en general, por el dolor que me produce ver y prever tanto sufrimiento en Europa. Por más que digan que ningún sufrimiento humano nos debe ser ajeno, a la hora de la verdad, las barbas de tu vecino.

Las primeras declaraciones de Biden advirtiendo de la invasión me parecieron lisérgicas, tanto como las de Borrell esta semana diciendo que el ejército ruso sería aniquilado en caso de un ataque nuclear de Moscú: si aplicamos la regla de tres, el pepinazo está asegurado. Hoy se cumplen 234 días desde la invasión, en los que hemos transitado de la estupefacción inicial a la búsqueda de fuentes primarias de información -he abandonado los canales de Telegram, no hay estómago que aguante tanto horror-, pasando por la lectura de informes y propagandas de uno y otro lado. Poca cosa clara y mucha incertidumbre. Entre las certezas ha quedado claro que el ejército ruso sigue siendo lo que siempre ha sido: una picadora de carne donde el Kremlim introduce a sus súbditos, empezando por los más lejanos -buriatos, yakutios, chenenos, tártaros, cosacos- y cuando se le acaban y tienen que reclutar eslavos, empiezan por los más pobres de las periferias de las grandes ciudades más acá de los Urales, porque hay más y tienen más difícil darse el piro.

En toda guerra de ocupación el ejército invasor -un ejército regular, aunque en Ucrania Rusia también está usando las milicias chechenas y los mercenarios de Wagner- se enfrenta no sólo al ejército del país invadido sino a su pueblo organizado en resistencia y a muchos individuos que informalmente colaboran con ella. En la era del smartphone eso se traduce en que la inteligencia ucraniana tiene ojos y oídos en todo su territorio en tiempo real. El armamento occidental ha ayudado a la contraofensiva ucraniana de las últimas semanas, pero es la flexibilidad de la cadena de mando ucraniana, en la que casi cualquier militar sobre el terreno puede ordenar que se largue un bombazo a unas coordenadas dadas por un informante y el artefacto cae en minutos, lo que está destrozando a los rusos, en cuyo ejército vertical sólo los peces gordos pueden autorizar lanzar pepinos caros. Por eso esto pinta tan mal: ante la flexibilidad, la tecnología y la eficacia, Rusia sólo puede levantar una muralla de carne de cañón o tirar del arsenal nuclear. Ojalá me equivoque otra vez.