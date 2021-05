Ocurrencias del doctor

Topamos con publicaciones -varias- comprensivas de declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -en adelante el doctor-. En relación con la posibilidad de indultar a los golpistas condenados en el llamado "procés", tuvo la iluminada idea de anticiparnos algunos de los principios básicos que -a su juicio- deberían informar, en su caso, la dicha concesión graciosa. Entre otras… perlas de no menor calado, insiste en la necesidad de "mirar al futuro y aprender de los errores". Y ello, a fin de "no quedarnos atrapados en la venganza y en la revancha" (sic).

No puede -ni debe- prosperar el criterio… del doctor de referencia. No puede: Porque parte de premisas falsas como Judas: Invoca… error. Pero no dice en qué consiste. En consecuencia, no existe. Es más: de existir el atribuido "error" en sentencia firme, ni el indulto ni la amnistía resultarían ser cauces procesales para remediarlo. Para ello están los recursos de revisión que las leyes establecen.

Pero, además, el doctor incurre en clamorosa contradicción: La "venganza" y la "revancha" son hijas del dolo. No del… "error".

Respecto del verbo "quedar", utilizado por el doctor, consultamos el diccionario de la Academia y, en su acepción 1, leemos: "Estar, detenerse forzosa o voluntariamente en un lugar".

Es decir: para "… quedarnos atrapados en la venganza y en la revancha" sería condición indispensable "estar o detenerse" en ambas. Pero no concurre ninguno de los dichos supuestos: Ni "venganza" ni "revancha". En consecuencia, resulta de imposibilidad metafísica el "quedar atrapados" al que alude el doctor. Nadie puede quedar atrapado en un lugar… inexistente.

Pero es que, como dejamos indicado, tampoco debe salir a flote la pretensión del doctor. ¿Razones?: Además de las indicadas, hay otras muchas. Y de variado pelaje:

La medida de gracia a la que aludimos sería bien recibida -a buen seguro- por los indultados a los que -pese a su condición de delincuentes golpistas- dispensaría la privilegiada situación de vencedores.

Menos grata resultaría la dicha medida en otros sectores. Ejemplos: Quienes nos oponemos a la concesión graciosa devenimos, irremediablemente, en nefastos e indeseables antidemócratas. Los malos de la película...

En todo caso, parece que resulta procedente investigar -por quien corresponda- al juzgador. Y ello por haber dictado -según el doctor Pedro Sánchez- sentencia afectada de "venganza" y "revancha".