OTAN NO: bases fuera

Va nuestra Europa de tropezón en tropezón desde que abortó la constitución europea por vía franco-holandesa en 2005. Para más dificultad, desde 2009 camina con el aborto en brazos: un Tratado de Lisboa -ni chicha ni limoná- que no deja de ser una Carta Otorgada manifiestamente insuficiente para la que se nos está viniendo encima. Para rizar el rizo, a la pobre Europa se le empezaron a caer las bragas en junio de 2016 con el referéndum del Brexit, y por no soltar lo que lleva en brazos, le han llegado hasta los tobillos la pasada Semana Santa, y claro, así no hay quien avance.

Como si fuera poco, tenemos el problemilla de las naciones, las etnias y los orgullos varios. Una Alemania que dentro del armario es supremacista (no lo duden: se siguen creyendo mejores que los demás y les da vergüenza), a la que le hemos pagado la reunificación y otras cosillas a través de la moneda única a cambio de que no hubiera sangre esta vez. Y eso está bien. Que haya que tragarse sus estafas por sistema, como, por ejemplo el dieselgate, ya no está tan bien.

Luego tenemos los WASP, esa cosa blanca anglo saxo y protestante, que desde ambos lados del charco hace la puñeta con sus aparatos militar y financiero, que dan soporte con cierta efectividad a la antigualla que es el Imperio Británico dao la vuelta como un calcetín. Según esta loca teoría, las bases americanas en Europa están ahí contra el pueblo alemán; algo que tiene cierto sentido si observamos que no hay bases yankees en Francia, y tanto Francia como Reino Unido mantienen tropas operativas en Alemania bajo el paraguas OTAN, al menos en Ramstein, que se sepa. Mírense las series de porcentaje del PIB de inversión en infraestructuras de transporte y comunicación, y porcentaje del PIB en inversión militar y su correlación con las cifras de crecimiento de cada país.

El salto de la geografía a la conectografía se está produciendo a pasos agigantados y hay que amortizar cada tornillo de un armamento que se pone viejo por momentos. Ahora Irán. Y no tanto por el petróleo que le venden a Rusia y China -que también- como por las relaciones comerciales crecientes con su antigua némesis, Iraq. Lo que le jode al Pato Donald es que las máquinas de aire de Bagdad no son Carrier made in USA, sino Nima hechas en Irán. España retira una fragata de toda esta locura y todo el mundo clama al cielo por la previsible pérdida de contratos de Navantia.

Seamos valientes en la defensa de nuestros intereses: OTAN NO, bases fuera, y un 2% del PIB Europeo para el ejercito europeo y su industria. Seguro que genera actividad para invertir un 9% en sanidad y un 5% en educación para todos los europeos. Los que se queden.