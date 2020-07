¿Nueva normalidad? (y II)

Cuando leemos o escribimos algo, no nos resulta infrecuente topar con más incorrecciones gramaticales de las que es menester. Todas ellas tienen de común: Unas se deben, simplemente, a falta de una dosis mínima de cuidado. Pero otras son, claramente, fruto de la impericia del autor de las mismas.

En todo caso, pese a las circunstancias que dejamos apuntadas -comunes a todas las indicadas "incorrecciones"- la… relevancia y gravedad de los dichos gazapos siempre será función -única y exclusivamente- del responsable de las mismas. Nos parece razonable que la dicha valoración sea establecida así porque, como, es obvio, los desatinos en que pueda incurrir un particular que escribe a un amigo no tienen la misma relevancia que esos mismos desatinos publicados en un periódico. Como tampoco los dichos desatinos tienen la misma importancia cuando su publicación se efectúa en las páginas del BOE, como sucedió con la expresión con la que encabezamos esta opinión -"¿nueva normalidad?"- y que está siendo objeto de críticas del más variado pelaje. Y no solo por su contenido político -que, como las meigas, haberlo haylo- sino también -y sobre todo- por la morfología de la misma que, como mínimo, nos parece de dudosa conformidad con las reglas gramaticales. Entre otras, por las siguientes razones de sentido común:

Se nos presenta la dicha expresión formada por los términos "nueva" y "normalidad". Trátase, según el diccionario oficial, de sendos adjetivos de variado significado. Concretamente, de "normalidad" podemos predicar, según el dicho diccionario, "cualidad o condición de normal". En consecuencia, tenemos que formularnos la siguiente pregunta:

-¿Qué entendemos por cualidad o condición de normal? Según el dicho diccionario -acepción 2- la dicha cualidad o condición de "normal" significa "Habitual u ordinario".

Ello supuesto, tenemos que concluir que, con independencia de obvias razones gramaticales, la… "nueva normalidad", invento de don Pedro Sánchez, de ninguna manera puede prosperar, por incorrecta, a juicio de Las Tendillas. Porque, obviamente, si la "normalidad" que refiere tiene la condición de "nueva", resulta incompatible y contradictoria con los atributos de "Habitual u ordinario", sin los cuales, la "nueva normalidad" no es otra cosa que una miaja de pura agua… de borrajas.