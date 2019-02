La película que el partido de Pedro Sánchez (antes PSOE) nos va a contar hasta el 28 de abril ya la hemos visto. Pese a que en el libro que no ha escrito mande al asilo a González y Guerra dictando (que no escribiendo) que "fueron referentes de una sociedad que ya no es", esta película es Novecento, la que enloqueció a los socialistas de finales de los 70, llenó las habitaciones de los más jóvenes militantes o simpatizantes de pósters de El cuarto estado, de Pellizza da Volpedo, que Bertolucci escogió como cartel y puso música a la campaña socialista del 77, en la que el partido utilizó una emocionante y épica marcha con coro y todo de la banda sonora (cotilleo: la primera vez que invitamos a Ennio Morricone a los Encuentros de Música de Cine de Sevilla le comentamos la enorme popularidad que esta marcha había adquirido gracias a la campaña y en ese mismo instante quitó Novecento del programa diciendo que no quería que lo relacionaran con ningún partido). Para las triunfales elecciones del 82 el PSOE tiró más por sintetizadores tipo Vangelis: Carros de fuego se había estrenado en España en enero de ese año.

Pues he aquí que Sánchez vuelve a Novecento pese a su alergia al PSOE socialdemócrata de González y Guerra que tanto lo amó. Pero no a su espléndida música, sino a su argumento. Allá por agosto de 2011, en el lamentable final del mandato de Zapatero, escribí que Morricone había puesto música al ascenso y el declive del PSOE desde Novecento a La tragedia de un hombre ridículo que representó Zapatero. No me equivocaba: de los 11.289.335 votos de 2008 pasaron a los 7.003.511 de 2011. Ahora Sánchez quiere hacer olvidar los 5.45.315 votos que obtuvo en 2015, los 5.443.846 de 2016 -los peores resultados en la historia del partido- y que ha sido presidente por accidente, aprovechando la división del voto de la derecha a la vez que metiendo miedo con la posible unión a la andaluza de lo que el y los suyos llaman el trifachito.

Por eso la película que nos contará hasta el 28 de abril es Novecento, con Casado y Rivera repartiéndose el papel del padrone que interpretó Robert De Niro, Abascal como el fascista al que puso gesto agrio Donald Sutherland y, naturalmente, él como el guapo proletario Gerard Depardieu. Y lo peor es que me temo que le saldrá bien. Si Casado y Rivera no cambian de estrategia, se lo están poniendo fácil.