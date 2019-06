Los que hicimos en los billares la primera comunión sabemos que hay que estar al loro, tronco, por si algún tolai abandona su puesto dejándose créditos en el Petaco. Llegas entonces de new player sin tener que insert coin y juegas la mar de suelto: cada golpe de pubis en el pinball, un imán de bolas extra. Eso es lo que le ha pasado a mi Josema Bellido: que se ha encontrado la maquinita de Capitulares con 100 millonacos de crédito y la bola extra de tener a mi Juanma Moreno en la Hunta. Veo aquí una ventaja para todos: con tanta leña marismeña en la caja el nuevo gobierno municipal podría ahorrarnos el lamentable y habitual espectáculo de tirarse el primer año y medio haciendo oposición de la oposición, llorando por las esquinas y aireando los marrones del gobierno anterior.

Cien millones de pavos en tesorería es como ser el Amancio Ortega de los ayuntamientos de provincias; ya puestos y una vez extraído por el pueblo -we, the people, yes we can- el tumor principal García -aka muelapikada- se podría hacer una donación contra el cáncer que padece la ciudad e invertir -o gastar si fuera conveniente- lo que sea necesario para reconvertir la Gerencia de Urbanismo en un Servicio Municipal de Urbanismo decente, y poner en el llanete sin contemplaciones y con la mejor indemnización posible si es menester, a cualquiera que ose ponerse en el camino de la curación de la ciudad. Una vez convenientemente despachado y/o reconvertido el cuerpo dificultativo, muy bien podría mi Josema mirarse un mapita de esos de cómo ha votado Córdoba y empezar echar aceras nuevas en las secciones y distritos más coloraos -por ejemplo mi Cerro de la Golondrina-, que cuando llegue dentro de cuatro años, todo suma. Aún le queda pasta seguro, para un apartadero de tren en Rabanales 21, que me dijo Don Juanra en su momento que por menos de un millón de pavos salía el tema. Otro en el Parque Joyero tampoco estaría mal, que no se aburra Don Ari. Está claro cómo se ven los toros desde la barrera, pero os acabo de arreglar los primeros 100 días y aun me quedan más de 90 millones para liarla en los 1.360 días restantes.

Por cierto, estuvo Susan(tidad) viendo al Bello con los resultados como los churros -que los traigo ardiendo-, a quién Dios se la de, San Pedro se la bendiga: con Isa en la Diputación y Pedro en la Moncloaca se completa el mapa cordobita para la próxima partida. De eso, y de los que tienen estilo hasta cuando se dan el piro, hablamos otra semana.