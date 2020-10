Necesitamos equipos

Hoy arranca la temporada para el Córdoba CF. Atrás queda la larga espera de la afición cordobesista para ver a su equipo, aunque tendrá que hacerlo por televisión, ya que solo 800 personas podrán estar en El Arcángel acompañando a los de Juan Sabas. Comienza una competición apasionante y, si me lo permiten, hasta rara, porque el nuevo formato de la Segunda B apenas deja margen de error, con lo que el objetivo irrenunciable del ascenso a la categoría profesional se juega desde el minuto uno.

Córdoba necesita a su equipo, pero no solo al de fútbol, que seguramente será el que másinformación nos ofrezca en las próximas semanas, sino en todos los ámbitos a la vista de cómo están sucediendo las cosas en esta tierra a causa de la pandemia. Dice la Real Academia de la Lengua que un equipo no solo es, en ciertos deportes, cada uno de los grupos que se disputan el triunfo, sino que también engloba al colectivo de personas organizado para una investigación o servicio determinados. Por ello, la palabra en cuestión tenemos que interpretarla más allá de lo que nos deparen nuestros clubes de referencia en la provincia, que no son pocos, sino que debemos reivindicarla también en lo que a la gestión de lo público se refiere.

Hemos leído esta semana, como cada año por desgracia, el listado de las rentas de los barrios de toda España, con el manido titular de que en Córdoba estamos a la loca en determinadas zonas. Los Barrios Ignorados de la ciudad también han vuelto a coger la pancarta para reivindicar más atención de las administraciones, porque su situación se ha agravado aún más con el covid-19.

También nos hemos enterado, a través de un estudio de la Universidad de Córdoba, que la recuperación del sector turístico va para largo, que hasta finales del año que viene o principios de 2022 no se espera una estabilización de esta actividad, tan importante en todo el territorio. Y las Marchas por la Dignidad salieron ayer de nuevo a la calle en defensa de la sanidad pública, como ya hicieron recientemente los sindicatos con representación en este sector. Mientras, la pandemia sigue acumulando números en Córdoba de manera preocupante, cifras que parece que la sociedad ya asume como algo normal, lo cual resulta peligroso.

Así las cosas, necesitamos equipos, dirigentes que no se escondan y que tomen decisiones con determinación, gusten o no, sean beneficiosas o no desde el punto de vista electoral, porque da la sensación que tan solo golpeamos al balón hacia adelante sin examinar las consecuencias. Equipo significa también trabajo, esfuerzo, ganas de solucionar los problemas, valentía y olvidar el tacticismo. Y como en el deporte, cada equipo necesita también de un estratega, de un guía de referencia, de un entrenador con solvencia. Por desgracias, parece que en Córdoba no los tenemos.