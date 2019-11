Hoy cumplimos con nuestra obligación ciudadana de votar. Hemos llegado hasta aquí por distintas circunstancias ya sabidas, como la torpeza de los cabezas de lista de los partidos con representación en el Congreso, que han sido incapaces de llegar a un acuerdo para investir a un presidente del Gobierno. O lo que es lo mismo, nos llaman a consulta de nuevo para ver si en esta ocasión suena la flauta y el desbloqueo es posible. Está claro que desatascar la falta de entendimiento entre los políticos era posible después de abril y debe serlo desde mañana mismo. Esa es mi aspiración y la de millones de ciudadanos, hartos ya de la incapacidad de unos y otros.

Esta cita electoral de hoy es la última -o debería- para quienes tienen su nombre grabado en las papeletas electorales en caso de que no salga adelante la legislatura, porque unas terceras elecciones sería algo insostenible ya para este país. Por eso, apelo a que quienes desde mañana tengan un asiento en la Cámara Baja muevan ficha, a que trabajen (esta vez de verdad) para que haya gobierno y oposición. Y este llamamiento no va dirigido solamente a los que lideran -aunque ser líder es otra cosa lo que ellos hacen- cada uno de los grupos políticos, sino a las 350 señoras y señores que se sientan en el Congreso.

Porque si hartos estamos ya de las sandeces de los primeros espadas, los palmeros que les acompañan también tienen una responsabilidad, la misma que hasta ahora han ido escondiendo. Si el bibloquismo se mantiene y no hay entendimiento, espero que sean los diputados y diputadas de cada provincia los que eleven el tono ante sus dirigentes, los que les recuerden que ellos se deben también a los votantes de su circunscripción y que la disciplina de partido tiene un límite. Porque en estos meses se ha echado de menos alguna voz disidente, en el partido que sea (me da igual), diciendo que esto no puede ser. Ninguno de ellos -incluidos los seis que nos representan a los cordobeses- ha tenido la valentía y responsabilidad de alzar la mano públicamente y poner en evidencia tanto a los suyos como a las demás fuerzas parlamentarias.

Si hay más bloqueo, todos -los 350- tienen que irse a su casa y dejar paso a otras personas capaces de hacer lo que con cierta normalidad se asume en los países democráticos modernos. Sería una vergüenza que cualquiera de ellos -cualquiera- apareciera de nuevo en una lista electoral en unas terceras elecciones por falta de diálogo, porque acuerdos es lo que los ciudadanos están mandatando de manera nítida en las urnas en los últimos cuatro años.

Aspiro a no hacer buena la frase de una compañera de profesión que, en tono irónico, me decía al analizar la campaña electoral que tiene narices que llamen al voto útil los mismos que han demostrado ser unos inútiles. A ver si en esta ocasión maduran, que falta les hace. ¡Muevan ficha!