Nos hemos mudado. Decíamos el otro día que los orientales consideran el cambio como la única realidad existente; y que sin embargo en Occidente identificamos el ser con aquello que mantiene unida la forma y la materia. Si hay algo que sea occidental sin reservas -reserva espiritual de occidente, podríamos decir; e incluso añadir: unidad de destino en lo universal- somos Raquel y yo. Y si hay algo que mantiene unida la forma y la materia es una casa, la casa; sobre todo si la inmaterialidad de una idea compartida, pasa primero al papel de un plano y de ahí, a metros cúbicos, cuadrados y lineales certificados, que terminan escriturados en papel timbrado y de ahí, de nuevo a la inmaterialidad de una idea compartida, esta vez como recuerdo, ya no de dos, sino de una tribu completa. De la idea a la materia y de la materia a la idea; del pasado como proyecto de futuro deseable compartido, al presente compartido deseado, con su esfuerzo y su fatiga proyectando ese horizonte que sin llegar tira de nosotros con fuerza todos los días. Un edificio sólido. La casa.

Mudarse es fácil: la mayoría del tiempo durante la evolución humana hemos sido nómadas. El sedentarismo nace con la sinécdoque cuando la casa incluye a los de la casa. Y excluye naturalmente a los demás. Algo lógico en el ámbito de la familia, de la tribu, y también de los Estados hasta la Revolución Francesa, o la Americana, o las Cortes de Cádiz: pongan la raya a su gusto. Democracias liberales, Estado de Derecho, Libertades individuales, Derechos fundamentales, tolerancia y pluralismo, separación de poderes, en fin, que voy a contarles yo que ustedes no sepan..

El problemón es llamarle durante demasiado tiempo la casa, o esta casa, a la Consejería de turno y hacer de la sinécdoque algo natural. Natural para todos los de dentro. Natural para muchos de los de fuera. Tiene que ser un marrón verse de manera inesperada en la intemperie con el clan -los de la casa- y las cajas de cartón con las cachas de las navajas asomando, camino de las chozas provinciales sabiendo que ya las están fortificando. Quedarse fuera. Extramuros. Ver como se cierran los postigos y no saber tras qué recodo vendrá de vuelta aquella puñalá. Saber que no la vas a ver cuando llegue, que no vas a saber cuál es la que se te vuelve ahora, de tantas que diste. Y todo por no saber que todo es mudanza. Hasta la bicha muda la piel para poder comerse un bicho más grande. ¡Ojo, cuidao!