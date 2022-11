Mover un dedo

La península tiene dos millones y medio de habitantes y apenas un cuarto de millón de almas, ya que el resto o son desalmados infieles -lo mejor de cada casa se refugia en estos enclaves- o esclavos, que como todos ustedes saben, aunque sean musulmanes, no tienen alma ni nada que se le parezca. Para los del pañolico y el cordón, en el fondo lo del alma es lo de menos, ya que viven en cuerpo en el paraíso -súbditos del sátrapa no pagan ningún impuesto-, pero las formas hay que mantenerlas: en una monarquía absoluta, a poco que te escantilles te están apedreando en un boquete o cortándote las uñas a la altura de las muñecas por tocar donde no debes. Dice The Guardian que desde que se designó la sede del mundial han muerto más de 6.500 trabajadores en la construcción de las instalaciones. Es una barbaridad. Ni la FIFA, ni la federación de aquí, o como se llame, ni el despreciable público, ni por supuesto nuestros supuestos representantes han movido un dedo a favor de la defensa de los derechos básicos de esta mano de obra esclava.

Les incautan pasaportes, los hacinan en barracones -ahora para los tifosi de pega que van a llenar los estadios, los han pintado de colorines y les han puesto ventiladores-, les retienen pagos y si es menester, tiran de látigo. Así son las petrosatrapías golfas con las que nos jugamos los cuartos. Conozco un ingeniero que ha pasado varios años, trimestre por allí, quincena en casa, en la construcción de plantas de gas o de petróleo, ganando un yescal y doblándola como un campeón, que resistió lo que pudo. Pero todo tiene un límite; las pésimas condiciones laborales y los accidentes evitables son moneda común que, con una buena dosis de manteca, puede ser aparcada en un rincón remoto de cualquier conciencia occidental; ser obligado a presenciar veinte latigazos a cada uno de los tres curritos a los que les encontraron cervezas en un registro es harina de otro costal. En el primer latigazo se abren las carnes y, si el sujeto es delgado, a partir del tercero se entreven las costillas entre la sangre y eso es un tráiler que no se aparca tan fácil, ni en Occidente ni en Oriente.

Ya que ni la FIFA, ni la federación de aquí, o como se llame, ni el despreciable público, ni por supuesto nuestros supuestos representantes han movido un dedo a favor de estas pobres gentes, nosotros podemos mover un dedo: el del mando de la tele. No vean los partidos, no compren lo que se anuncia y, sí, vayan a los bares, exijan que cambien de canal y pidan unas rondas. A la primera invito yo.