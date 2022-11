Qué quieres que te diga? Que sí, que sé que te vas a enfadar conmigo un poco, que me dirás que por qué he tenido que escribir esto, que te lo debería haber dicho antes porque pasan cosas que son más importantes y que merecen mejor la atención de una columna. Que, total, esto no tiene más trascendencia. Y yo te diré, Juan, que vale, que lo que tú quieras, pero que yo podré escribir de lo que me dé la gana y que sería la primera vez que me dijeras si puedo o no, porque, Juan, eso, amigo, no lo has hecho nunca. Así que sí, sin trampa ni cartón, hoy este trozo de papel físico, o este enlace en la web del periódico, a gusto del consumidor, esta columna, Juan, va de ti, de Juan Ruz, de mi director.

Mira, Juan, yo sé que como periodista de raza que eres, criado en las tareas duras de redactor de provincia y local, curtido cubriendo noticias, a menudo áridas, y buscándolas mucho, si había sequía -frecuente estado de infortunio de una Córdoba tantas veces calladita y parada- sabes que lo que importa es, por este orden, 1) las noticias; 2) los periodistas que las cuentan; y 3) los lectores. Lo único que depende del periódico, fíjate, es lo segundo, los periodistas que las cuentan, porque las noticias están fuera y los lectores también, haciendo lo que quieran hacer. Un director, una directora como quien viene ahora (saludos, Raquel, pronto nos conocemos), no es más que otro periodista que pone orden al conjunto, imprime carácter común a lo que sale, respetando el tono personal de cada cual, decide en qué apretar o cuándo aflojar para conseguir que sea muy natural contar lo que pasa, decir la verdad y escribirla bien. El periodista-director pone el cómo contarlo. Tú, Juan, te llevas el premio, y lo sabes, porque ese tema lo has gestionado como nadie antes en el califato. Por eso tienes, y lo sabes también, la consideración de tus compañeros (que difícilmente se verán como subordinados), la admiración de los colaboradores (libres como el viento contigo), y el respeto de los agentes sociales y políticos de este pueblo grande (en el buen sentido), que te saben comprometido con la verdad, la prensa libre, el esfuerzo y el trabajo cierto, huyendo de los decorados de cartón-piedra que tanto intentan colar los mercachifles.

Juan Ruz, que ha sido, señoras y señores, mi director, por serlo de este periódico, es un tipo sincero, sin doblez y sereno. No es mérito de El Día de Córdoba que sea así, es exclusivo suyo. El del periódico está en haberlo tenido al frente de esta cabecera los últimos seis años porque ha imprimido sus características personales al diario, el periódico de Juan, haciendo uno sincero, sin doblez y sereno. Así que, mira, Juan (y mirad también cualquiera, Manuel, Antonio, María o Isabel), libre como eres, libre como lees, libre como escribes, no te digo yo que me lo mejoren: que me lo igualen.