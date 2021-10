Minusvalía municipal

Punto uno. "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Me conozco bien este punto porque el 13 de marzo de 2020, mientras el virus avanzaba imparable, andaba yo rubricando un recurso de reposición en el que apelaba al citado art. 31.1 CE y a múltiples STC solicitando que se tuviera por nulo el decreto dictado por el primer edil de mi pueblo -¿dicta por gusto? ¿por querencia? ¿o es que no sabe escribir?-, que pretendía confiscar donde no tenía derecho; a los siete meses se juntaron el condenado alcalde y sus secuaces y no se en que teatrillo -los señores reunidos, en votación ordinaria, dice el papelillo que me mandaron- decidieron intentar el transvase ilegal de fondos desde mi bolsillo a las arcas municipales, y no fue tal porque litigamos y perdieron.

Punto dos. "El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía". Si la aplicación del punto uno a partir de ahora nos protege de la confiscatoria plusvalía municipal, deberíamos empezar a buscar vías de aplicación del punto dos. Ya saben ustedes que soy un firme defensor del sistema de jurisdicción unipersonal, por el cual el diputado que gana el distrito es el representante del distrito: eso ata al diputado a sus representados y lo desata del partido, ese conglomerado de adictos, fieles, compinches, adeptos, sectarios y parciales. Un sistema de otro planeta que aquí desgraciadamente no vamos a ver, por eso la vía igual está en el punto dos, por criterios de eficiencia y economía, por causas organizativas, técnicas, económicas y productivas ya toca hacer un gran ERE en el sector público español.

Pero en el piso de arriba, empezando por los no electos pero elegidos: asesores, adjuntos, edecanes, etc; siguiendo por los observatorios, consejos consultivos, sociales, económicos, etc; y terminando por la mitad de los electos, ya que si votan en bloque siempre, en nada va a cambiar la representación con la mitad de votos de cada uno. Así dejaríamos también de pagar el Impuesto de Minusvalía Municipal, Provincial, etc.

Y no me vengan con que estoy en contra de la política, yo estoy en contra del mamoneo.