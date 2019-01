Microcortes asesinos

Hoy quiero que mi voz sea eco de una denuncia de Vicente Torrico, exalcalde de Belalcázar, quiero que sea eco de que, como él defiende, es incomprensible que en ese municipio de Los Pedroches, como en otros muchos a lo largo no sólo de la geografía cordobesa, sino también de la española, lleven años y años clamando en el desierto contra un problema que las comercializadoras de energía no resuelven para desesperación de los vecinos, el de los microcortes de luz que acaban destrozando electrodomésticos, con lo que económicamente ello supone para quienes los sufren. Es curioso, la luz ya se paga a precio de oro y encima, en este caso, los usuarios deben asumir costes extras por ese problema que las comercializadoras, insisto, no resuelven desde hace años, bastantes años ya. Hablo con conocimiento de causa. Si buceamos en las hemerotecas se comprobará que hace ya una década publiqué en El Día una noticia que tenía como protagonistas a los vecinos de Belalcázar recogiendo firmas y manifestándose ante la suministradora de energía contra esos microcortes que tantos daños hicieron desde entonces. Tras esa noticia, y con fecha 17 de octubre de 2009, también publiqué que desde la compañía respondían a esas protestas asegurando que habían finalizado los trabajos de mejora en la línea eléctrica de Belalcázar que parte de la subestación eléctrica de Hinojosa del Duque para acabar con el problema.

Me contaron que esta actuación de mejora de la red eléctrica había supuesto una inversión de 80.000 euros y que "con estos trabajos se mejora la calidad del servicio eléctrico en ese municipio al minimizar la posibilidad de desconexiones breves con reenganche que se venían sucediendo debido a las fuertes oscilaciones que generaban en los cables las grandes bandadas de pájaros apoyadas en éstos". Pero esa respuesta no fue nada más que una especie de maquillaje del problema.

"Varias veces al día se producen microcortes de energía eléctrica en el suministro de luz y se fastidian todos los electrodomésticos a través de la fuente de alimentación (televisores, frigoríficos, congeladores, ordenadores, hornos eléctricos, vitrocerámicas, campanas extractoras...) que en cuestión de segundos o minutos se apagan y se encienden y se terminan estropeando. Es una falta de respeto que a diario venimos padeciendo en Belalcázar desde hace años y, aunque se han recogido firmas y se le han enviado a la compañía, han alegado siempre cosas que no son creíbles, como que el problema se debe a que se posan bandadas de pájaros en los cables", comenta Vicente con más razón que un santo. Lo que más le duele es que "durante años nadie de Endesa haya pedido disculpas públicamente a los consumidores y usuarios de la energía eléctrica de Belalcázar". A ver si de una vez se dan por enterados.