¿Están con Medina?

Nervios, algo de emoción y orgullo son parte de las sensaciones que se siente cuando tu ciudad está a punto de conseguir algo histórico y cuando tienes la responsabilidad, junto con tus compañeros, de contarlo. Durante las últimas semanas y de manera más intensa en este fin de semana hemos estado con Medina Azahara, tal y como proponía la etiqueta que la Junta de Andalucía eligió para promover el apoyo de la candidatura del yacimiento a Patrimonio Mundial en las redes sociales. #EstoyConMedina rezaba el hashtag que ha estado entre los temas del momento, entre otros motivos, por el uso que le han dado muchos de nuestros políticos. Pero, ¿están realmente con Medina Azahara?

La Junta de Andalucía convocó el domingo en el Centro de Interpretación de la ciudad palatina a todo el que se quisiera unir a la fiesta, pero la respuesta dejó mucho que desear. Más allá de periodistas, trabajadores del yacimiento y algunos representantes de la Junta de Andalucía se echó en falta más presencia de la sociedad cordobesa. Resulta llamativo -por decirlo suavemente- que el único representante de la corporación municipal -salvando a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que estaba en Baréin- fuera el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente. Es increíble que tampoco hubiera nadie de la Universidad, ni de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), ni del sector turístico, ni de...

Seguramente en la parte partidista habrá influido el no querer mezclarse en las fotos con políticos de distinto signo -algo que, acertadamente, no tuvo en cuenta el parlamentario de Podemos David Moscoso- ni contribuir a un mal entendido éxito de una administración contraria. O no les importa nada Medina Azahara, como se lleva demostrando desde hace años, o no les importa Córdoba. Para el resto, dejémoslo en que era domingo 1 de julio y se está mejor en los Boliches que en Cañero.

No se preocupen, ya nos quedamos -entre otros que también cumplieron desde el yacimiento- los medios de comunicación, esos tan denostados a los que sólo les gusta inventar, rellenar y criticar, pero que disfrutan sobremanera cuando toca relatar jornadas históricas e importantes para la ciudad como las del domingo. Así que, como dijo una sabia compañera, ¡viva el periodismo local!