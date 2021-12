Y Medina se vistió de Triana

Es el homenaje perfecto, una revisión impecable a la discografía de un grupo inmortal y fundamental en el rock español, Triana. Medina Azahara se ha vestido de Triana para rendirle el mejor de los reconocimientos, en forma de música, un álbum homenaje con 11 canciones selectas de los sevillanos que han bautizado como Llegó el día. Precisamente, así se llamaba el último LP -el sexto- que publicó -en 1983- la banda que lideraba Jesús de la Rosa, grupo que murió después de que este inigualable cantante perdiera la vida en un accidente de coche cuando volvía de ofrecer un concierto -las formaciones posteriores ya no son Triana pese a que mantengan el nombre-. En el álbum, que han dado a luz los Medina y que no puede faltar en ninguna discoteca de los amantes del rock andaluz en particular y del rock en general, hay canciones que son himnos, como Señor Troncoso, Quiero contarte y Una noche de amor desesperada. El primer single del disco ha sido el icónico tema compuesto por el malogrado Jesús de la Rosa Tu frialdad, uno de los más emblemáticos de la historia del rock español.

El homenaje a Triana también lo ha llevado Medina Azahara a la carátula de su nuevo disco, que imita a otra de un álbum recopilatorio de la banda sevillana, titulado Sé de un lugar. En ese homenaje, los Medina repasan temas de los seis álbumes de estudio que el mítico trío, formado en 1974 por Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele, lanzó en su corta vida artística. Se trata de El patio, Hijos del agobio, Sombra y luz, Un encuentro, Un mal sueño y Llegó el día. El reconocimiento es perfecto porque está cuidado hasta el último detalle, con mucho respeto. Y es que Medina Azahara siempre ha definido a Triana como una de sus mayores influencias. En palabras de la banda liderada por Manuel Martínez, "entrar en el corazón de Triana, buscar en las entrañas de sus pensamientos, viajar por cada nota musical... ¡Cada letra y melodía de voz! Sentir la sensación de poder volar con ellos, asistir en pensamiento a cada composición, soñar cómo pudieron componer tanta belleza... Sencillamente es algo que no se puede explicar con palabras. Sólo se hace con el corazón. ¡Queremos que su música y su legado siga vivo!". Llegó el día sucede a Trece Rosas, trabajo que salió al mercado en 2018. Se trata del 21 disco de estudio de la banda, que prolonga una carrera exitosa y una de las más longevas del rock español, que comenzó en 1979 con la publicación del LP llamado con el mismo nombre del grupo. Medina Azahara, como Triana, es también historia del rock andaluz y español. Qué lejos quedan ya aquellos tiempos en los que la banda la formaban Manuel Martínez (voz), Pablo Rabadán (teclados), Manuel S. Molina (bajo), José A. Molina (batería) y Miguel Galán (guitarra).